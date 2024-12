¡Paul Stanley y Roxana Castellanos juntos ¿y besándose?! Fueron novios hace años ¿hay recalentado?

En la telenovela “Las hijas de la señora García”, Roxana Castellanos ha sorprendido con su caracterización, interpretando por primera vez a la madre de un actor adulto, Alex Perea, de 35 años. En una entrevista para TVNotas, Roxana compartió la razón por la que aceptó este desafío y cómo se siente al interpretar a un personaje tan diferente a sus roles anteriores.

“Está padrísimo el personaje de ‘Susana’. Lo último que hice en telenovelas fue hace 2 años. La segunda temporada de Corona de lágrimas, pero ahí yo hacía comedia. Aquí es un súper melodrama. Sólo ‘el Güero’ Castro me convence para hacer telenovelas”.

Y añadió: “A mí la vida me llevó por la comedia, pero me encanta el drama. Desde que estaba en el Centro de Educación Artística de Televisa decía: ‘Yo quiero ser una actriz que llora’. Para este personaje hice prueba. No me quedé en el primer filtro, pero la actriz que estaba considerada ya no pudo. Esta historia reúne muchos sueños que yo tenía desde hace varias décadas y aquí se cumplen”.

Paul Stanley y Roxana Castellanos juntos en el teatro ¡habrá beso! pero la actriz revela la naturaleza de su relación.

Además de su trabajo en la telenovela, Roxana Castellanos se prepara para arrancar en enero la gira de teatro “Atrévete a engañarme”, junto a Paul Stanley, Jacqueline Andere, Gina Varela y un gran elenco. En esta obra, Roxana y Paul interpretarán a una pareja, y habrá un beso en escena que ha despertado el interés del público. Sin embargo, la relación entre Roxana y Paul es meramente amistad por lo que este beso, sería solo profesional.

“Paul y yo hemos estado juntos 7 años en Cuéntamelo ya! y 3 temporadas en la serie Mi querida herencia” Roxana Castellanos

Fue en 2011 cuando Roxana y Paul tuvieron un romance mientras eran conductores del matutino Hoy, a pesar de que nunca dieron detalles de su relación, en alguna ocasión mencionaron que eran mejores como amigos, que como pareja.

Además aseguro que ha forjado un vínculo sólido a lo largo del tiempo, una relación que trasciende lo profesional y se ha extendido a la familia, pues incluso ha tenido la oportunidad de conocer al bebé.

“Me llevo perfecto con su mujer. Hemos viajado juntos. Fui a conocer a su hija, que nació hace unos meses. Nuestro noviazgo fue hace muchos años y no hay nada. Es puro cariño del bueno”. Roxana Castellanos

Paul y Roxana hacen muy buena mancuerna actoralmente: “En la obra hay juegos. Interpretaremos a una pareja y sabemos que despertará el morbo (risas), pues habrá un beso final”.

La vida sentimental de Roxana Castellanos: ¿nuevo romance a la vista?

En cuanto al aspecto sentimental, Roxana Castellanos confirmó que hay un pretendiente en su vida, pero prefiere mantener los detalles en privado hasta que la relación se concrete. “Estoy muy contenta”, finalizó.

