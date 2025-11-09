Cantante mexicano que llenó la Plaza de Toros, revela su lucha contra el alcoholismo: “Meses tomando diario”

Un famoso cantante mexicano, conocido por ser el exvocalista de un grupo musical, ha vuelto a conmover a sus seguidores tras revelar uno de los episodios más oscuros de su vida: su dura batalla contra el alcoholismo. El cantante sinaloense relató el momento en que perdió el control. ¿De quién se trata?

¿Qué famoso cantante mexicano reveló problemas con el alcoholismo?

Jorge Medina fue, durante casi dos décadas, vocalista de La Arrolladora Banda el Limón. Desde 1997 y hasta su salida en 2016, el intérprete vivió el auge de los escenarios, los reconocimientos y las giras internacionales.

Sin embargo, el éxito vino acompañado de presiones, desvelos y una vida acelerada que, poco a poco, lo llevó al abuso del alcohol, así lo reveló en una entrevista con Gabriel Roa para su canal de YouTube.

Fui a Cuba y cuando desperté estaba en la casa. Qué vergüenza me dio, pero qué divertido, bailé mucho, le regalé mis tenis al jardinero, yo llegué sin ropa. (...) El caso es que no me dejaban salir de Cuba, se me perdió el papelito, la VISA, todo un rollo. Dice mi esposa que traía a un niño chiquito,… Duré como unos seis meses diario, seis meses. Jorge Medina

Aquella etapa, asegura, lo llevó a tocar fondo y a cuestionarse si realmente quería seguir viviendo de esa manera.

¿Jorge Medina, exvocalista de La Arrolladora Banda el Limón, tuvo problemas con las adicciones?

Fue en el 2018 cuando Jorge Medina, exvocalista de La Arrolladora Banda el Limón tuvo una entrevista con TVNotas y contó acerca de su llegada a la agrupación, momento en el que su vida dio un cambio radical de 180 grados.

Medina aseguraba que antes de su incursión con la banda, llevaba un estilo de vida tranquilo y fuera de los excesos:

“ Antes de trabajar con la banda tenía un estilo de vida muy diferente, alejado de cualquier vicio; cuando llegué veía que mis compañeros hacían muchas fiestas con mujeres guapas y drogas, y yo me quedaba encerrado extrañando a mi familia; después no supe cómo terminé haciendo lo que ellos ”, dijo Medina.

Las costumbres en él cambiaron totalmente y comenzó con la vida llena de “malas costumbres":

Una vez, mientras escribía canciones, probé c0c41na por curiosidad y sentí que despertó mi creatividad, así que la consumí por tres años. Jorge Medina

Así fue como el cantante incursionó en el mundo de los excesos, aunque posteriormente decidió dejarlo.

“ Tengo 5 años que no tomó y posteriormente estoy en un programa que es de rehabilitación, llevo a varias personas que nos ayudamos ”, reveló Medina

¿Quién es Jorge Medina y cuál es su trayectoria?

Jorge Medina, originario de Mazatlán, Sinaloa, mostró desde muy joven un profundo interés por la música. Su amor por el canto lo impulsó a integrarse en distintos grupos locales, donde fue forjando su estilo dentro del género de banda. Gracias a su voz poderosa y a su carisma, pronto se destacó en la escena musical de Sinaloa.

En 1997, se sumó a La Arrolladora Banda el Limón, uno de los conjuntos de banda más reconocidos de México. Durante casi veinte años, hasta 2016, Medina se consolidó como la voz principal del grupo, participando en giras tanto nacionales como internacionales y grabando varios éxitos que se convirtieron en clásicos del género, incluyendo temas como:



“Y llegaste tú”,

“Mentí” y,

“Te va a doler”.

Después de dejar La Arrolladora Banda el Limón en 2016, Jorge Medina continuó su trayectoria como solista, creando un repertorio propio y realizando colaboraciones con otros artistas del género.

En 2025, se presentó junto a Josi Cuen en la gira “Juntos”, mostrando que su talento permanece vigente y que ha logrado reinventarse tras superar los desafíos personales que enfrentó.

