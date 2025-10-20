Cantante de regional mexicano es acusado de presunta infidelidad: todo sobre el escándalo amoroso

Un nuevo escándalo sacude al mundo del regional mexicano, luego de que un reconocido cantante del género fue captado presuntamente siéndole infiel a su esposa.

El artista supuestamente estuvo situación comprometida que generó todo tipo de reacciones entre el público. Mientras algunos piden respeto a su vida privada, otros exigen una explicación ante lo que parece ser una traición que pone en duda la estabilidad de su matrimonio.

Una imagen desató la controversia y fuertes rumores de infidelidad que involucran a un intérprete muy querido del regional mexicano. / Foto: Redes sociales

¿Quién es el artista que supuestamente le fue infiel a su esposa?

El nombre de Saúl ‘el Jaguar’ Alarcón vuelve a estar en el ojo del huracán, pero esta vez no por su música ni por sus presentaciones en los palenques, sino por un supuesto escándalo amoroso. El cantante de regional mexicano fue señalado de haberle sido infiel a su esposa, Miriam Chávez.

La noticia ha causado sorpresa entre sus seguidores, pues el intérprete de ‘Evidencias’ y ‘Número equivocado’ se había mostrado como un hombre de familia, compartiendo públicamente su vida al lado de su esposa, con quien lleva años de matrimonio.

La polémica estalló cuando una cuenta de espectáculos compartió la supuesta evidencia de una infidelidad de Saúl ‘el Jaguar’. / Foto: IG/sauleljaguar

La supuesta infidelidad de Saúl ‘el Jaguar’ Alarcón

El cantante de regional mexicano Saúl ‘el Jaguar’ Alarcón se convirtió en tema de conversación luego de que la cuenta de espectáculos Reina Venenosa compartió una publicación en Instagram que desató polémica. El cantautor está en Las Vegas, Nevada por trabajo y ahí habrían pasado los hechos, según la citada fuente.

En el post aparece una joven tomándose una fotografía frente al espejo, mientras al fondo se alcanza a distinguir a un hombre con sombrero negro que muchos usuarios aseguran podría ser el intérprete de Quién te dio permiso. Junto a las imágenes, la creadora de contenido escribió un mensaje que avivó los rumores de una supuesta infidelidad.

“Ay no, neta hombres nadie los entiende. Ya fui a buscar y el mensaje y no está igual, ella sola le avisó a la esposa que hasta sus dos cuentas puso. Te pasas de verdura Saúl…”, señaló la cuenta de Instagram.

Además, agregó que “un hombre que me explique por qué hace esta clase de mmds. Se supone que debe agarrar algo al nivel de la esposa o mejor… Perdón, ni idea quién sea la chava pero se le va la zanca al pollo, dijo mi abuela”.

Las imágenes y los comentarios de la presunta infidelidad de Saúl ‘el Jaguar’ Alarcón generaron una ola de reacciones, especialmente porque Saúl ‘El Jaguar’ está casado con Miriam Chávez, con quien ha mantenido una relación de varios años. Hasta el momento, el cantante no ha ofrecido ninguna declaración sobre las acusaciones ni ha desmentido la veracidad del material que circula. Cabe destacar que no hay mayor información que compruebe lo dicho por la cuenta ‘Reina venenosa’, por lo que su reporte guarda la calidad de RUMOR.

Presuntas pruebas de infidelidad de Saúl ‘el Jaguar’ Alarcón. / Fotos: IG/reinaveneenosa

¿Quién es Saúl ‘el Jaguar’ Alarcón?

Carismático, talentoso y con una sonrisa que lo distingue, Saúl ‘el Jaguar’ Alarcón se ganó su lugar entre las voces más queridas del regional mexicano. Nacido en Delicias, Chihuahua, el 28 de mayo de 1988, creció en una familia numerosa donde aprendió desde niño el valor del trabajo y la disciplina.

A pesar de las carencias y ser el menor de 13 hermanos, nunca soltó su sueño: cantar. Con apenas tres años ya hacía gala de su voz frente a familiares y vecinos, quienes le aplaudían y recompensaban con algunas monedas, sin imaginar que estaban frente a una futura estrella.

A los 16 años, Alarcón se convirtió en la voz principal del grupo Ingratos, con el que logró llamar la atención del público gracias a temas románticos que sonaban en radios locales. Su potente voz, llena de sentimiento, captó la atención de ejecutivos de Universal Music, quienes le ofrecieron su primer contrato discográfico. Así comenzó la historia de ‘el Jaguar’, un nombre que refleja su fuerza sobre el escenario y su estilo imponente al interpretar cada canción.

Desde entonces, Saúl ‘el Jaguar’ Alarcón cosecha éxitos, reconocimientos y miles de fanáticos que lo siguen por su autenticidad y entrega. Detrás de su mirada intensa hay un hombre que conoce el esfuerzo y que, a base de constancia, se ganó un lugar privilegiado en la música regional mexicana.

Saúl ‘el Jaguar’ vuelve a estar en el ojo del huracán tras ser señalado por presunta infidelidad. / Foto: IG/sauleljaguar

