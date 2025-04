Gala Montes acusada de infidelidad y abuso de confianza por su ‘exnovia’: “Es una hija de la ve…”

Gala Montes vuelve a estar en el ojo del huracán. Tras las polémicas declaraciones que dio su madre, Crista Montes, en entrevista con Adrián Marcelo, ahora Anna Porter, quien hasta hace poco defendía a la actriz, afirma que la famosa le rompió en corazón.

Recordemos que, en su momento, una fuente anónima contó para TVNotas que Anna se había enamorado completamente de Gala desde que la conoció. Sin embargo, esta última solo usó a la influencer para ganar popularidad a través del movimiento LGBT+.

“Anna se enamoró ciegamente de Gala y nunca fue correspondida. Es como dice la frase: ‘Prendió el boiler y no se metió a bañar’. Soy testigo de que Gala le dio entrada en muchas ocasiones. Anna buscaba cómo conquistarla de una manera bonita y Gala solo la mandaba a la friend zone cuando le convenía”, relató.

Si bien la creadora de contenido nunca habló del tema y hasta describía a Gala como una persona “maravillosa”, ahora despotrica en su contra y confirma que la utilizó. ¡TVNotas, solo la verdad!

¿Gala Montes engañó a Anna Porter? Esto dijo la influencer

A través de una transmisión en vivo para redes sociales, la joven afirmó sentirse “la persona más tonta del mundo” por haberse dejado manipular por la intérprete de ‘Tácara’.

Anna Porter “Una morrita de 24 años (Gala Montes) es una hija de la ve… Nadie me mandó (a estar con ella), pero lo descubrí hace como 20 días. Yo no sabía. Pobre de mí, me engañó una de 24, que es super buena actriz. Eso soy yo, una pen… y lo aceptó”

Según Potter, la famosa rompió con ella para volver con su actual pareja, Icho, quien también funge como su mánager: “Cuando estaba conmigo, regresó con ese pen…”, puntualizó.

Por si esto fuera poco, también mencionó que tuvo un problema con la actriz por unas bolsas de marca. Si bien no dio muchos detalles del asunto, exigió que le regresara los artículos.

“Yo no empecé, ella empezó. En vez de decirme ‘discúlpame’, me dijo ‘es que tus bolsas’. Regrésamelas, hija de tu pu… madre. El hambre está ca… No me interesa, que se las deje, pero ella empezó, yo no empecé, que me las regrese”, dijo.

¿Anna Porter denunciará a Gala Montes?

La influencer dijo tener pruebas de todas sus afirmaciones e incluso retó a la actriz a que la desmintiera para poder enfrentarse en los tribunales.

“La reto a que salga a hablar de mí y que diga lo que yo he dicho y que sostenga lo que yo he dicho. Nos vamos a ir a los tribunales. Es abuso de confianza y es un chin… de cosas y ella lo sabe”, manifestó.

Las declaraciones de Anna no pasaron desapercibidas en redes sociales. Si bien algunos lamentaron que Gala la haya “utilizado”, otros aseguran que solo miente para “llamar la atención”. Incluso, varios sugirieron que sus palabras eran resultado de un presunto problema de alcoholismo.

¿Qué ha dicho Gala Montes sobre las declaraciones de Anna Porter?

Hasta el momento, Gala Montes no ha reaccionado ante las declaraciones de su ‘exnovia’ y solo se ha limitado a usar sus redes sociales para promocionar su próximo tour, así como la pelea de box en la que se enfrentará a Alana Flores en el evento ‘Supernova Orígenes’.

