Jonathan Orozco, exportero de la Liga MX pasó la noche en la cárcel ¿Por qué fue detenido?

Hace unas semanas, el exjugador de las Chivas del Guadalajara, Omar Bravo, era detenido y posteriormente vinculado a proceso por delitos de abuso y acoso a su hijastra. Ahora, fue Jonathan Orozco, exarquero de la Selección Mexicana y figura en la Liga MX, vivió una noche fuera de lo común. El martes 28 de octubre fue detenido, luego de que un juez emitiera una orden de aprehensión en su contra por un “delito” que habría cometido hace dos años. ¿Qué hizo exactamente?

¿Por qué el portero Jonathan Orozco fue detenido?

Según los primeros reportes, la Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó que la detención de Jonathan Orozco, exguardameta de 39 años, debido a que presuntamente estaría relacionado con un choque ocurrido hace dos años en Torreón.

De acuerdo con el portal ‘El Financiero’, Orozco fue acusado “por el delito de lesiones leves extendidas y daños a propiedad ajena por cuantía mayor, ambos cometidos de manera culposa y con modalidad agravante por ebriedad que motiva la culpa”.

Se dice que el monto solicitado como reparación de daños fue de aproximadamente 300 mil pesos, según reportó la prensa local. Tras su arresto, Orozco pasó la noche en el Cereso y fue liberado este miércoles al concretar un arreglo con la contraparte.

¿Qué dijo el portero Jonathan Orozco tras ser liberado?

Con su característico tono relajado, el exportero, conocido entre la afición como ‘Spiderman’, habló sobre la experiencia con humor y agradecimiento. En un mensaje difundido en sus cuentas de X e Instagram, aseguró estar tranquilo y agradecido con Dios:

Muchísimas gracias a mi familia, seres queridos, amigos, a toda la gente que manda mensajes, a los que put*an, es el amargor, también es parte del show este pedo, ¿no? Por eso somos figuras públicas. Jonathan Orozco

Además, confirmó que la situación se debió a un choque en el que participó y que tenía dos años aproximadamente, dado que su aseguradora no pudo ponerse de acuerdo con la otra persona afectada, el conflicto llegó hasta él.

El famoso ‘Spiderman’ aseguró que solo se llevó unas horas en la Fiscalía para poder llegar a un acuerdo, por lo que también agradeció a las autoridades.

Gracias por sus muestras de cariño y apoyo 🙌🏻🙏🏻 pic.twitter.com/K8hOAzNhPN — Jonathan Orozco (@jona_orozco) October 29, 2025

¿Cuál es la trayectoria de Jonathan Orozco, exfutbolista que fue detenido?

Nacido en Monterrey en 1986, Jonathan Emmanuel Orozco Domínguez es considerado uno de los porteros más carismáticos y constantes de su generación. Debutó con Rayados en el Apertura 2005 y fue pieza clave en los títulos del Apertura 2009 y 2010. Más tarde, defendió la camiseta de Santos Laguna, con quien ganó el Clausura 2018, y cerró su carrera profesional en Club Tijuana antes de retirarse en 2024.

Orozco también tuvo participación con la Selección Mexicana, con la que debutó en 2010 durante un amistoso ante Bolivia. Su estilo extrovertido, sus tatuajes y su cercanía con la afición lo convirtieron en una figura popular dentro y fuera del campo.

Actualmente, el exfutbolista se desempeña como comentarista deportivo, faceta que ha aprovechado para mantener su presencia mediática. Tras su liberación, afirmó que este episodio le dejó una lección de vida: “Todo sirve para aprender, hasta los tropiezos”.

