Exfutbolista y exparticipante de ‘Guerreros México’ en arraigo domiciliario acusado de violación

El exfutbolista Ulises Olvera nos contó que ha vivido momentos de terror, luego de que su expareja, Verónica ‘N’, lo acusara de, supuestamente, haberle realizado sugilaciones (chupetones) y de violación.

“Lo nuestro comenzó en julio de 2022. Ella me escribió en redes: ‘¿Cuándo me invitas a tu gimnasio?’. Miré sus fotos y pensé: ‘Es una chica muy guapa’. Le contesté: ‘No es mío, pero te invito a entrenar’. Nos conocimos y de inmediato conectamos”.

El exfutbolista Ulises Olvera se casó con su pareja después de haber salido ¡solo 5 veces!

“Salimos en varias ocasiones. Fuimos a unas cabañas en Valle de Bravo y ahí le pedí que fuera mi novia. Nos abrazamos, besamos y tuvimos intimidad. De regreso me pidió que nos casáramos. Solo habíamos salido 5 veces, pero nos casamos el 23 de agosto de 2022”.

“Antes de llegar al altar, sucedieron varias cosas. Me preguntó por qué mi camioneta tenía mucho kilometraje. Le dije que porque seguido iba a la playa. Al decirle con quién iba, se puso violenta. Me alzó la voz. Ahí me encendió el primer foco rojo”.

El matrimonio duró poco, pues, según nos cuenta él, en septiembre tuvo que salir huyendo de su hogar debido a las agresiones por parte de ella. Se reencontraron y Verónica ‘N’ lo denunció. / Liliana Carpio, Internet y entrenador

Ulises Olvera, exfutbolista, asegura que su entonces esposa lo agredió

“Otro día, le organicé algo en un restaurante para darle el anillo. Le gustó y me dio el sí. Se tomó unos mezcalitos de la emoción. Publiqué una historia en mi cuenta y cuando le dio ‘me gusta’ una conocida, Verónica se puso loca. Me aventó el anillo y me gritoneó. En su casa me lanzó varias cosas y me dejó encerrado”.

“A unas horas de firmar el acta se volvió a poner mal porque me quité el anillo. Me quedaba grande. Pensé: ‘En la que me metí’. Otro día me cacheteó, me aventó un té caliente en la cara y me corrió en la madrugada por sus celos”.

“Me fui de la casa el 14 de septiembre. El 25 me mandó una prueba de embarazo. Creí que era una broma. Fue una noticia impactante. Le dije que me iba a hacer cargo del bebé, pero que ya no quería estar con ella. La llevé al doctor y al otro día perdió al bebé. Le hicieron legrado”.

“Fui con una psicóloga para que me ayudara y me recalcó: ‘Ese tipo de personas son narcisistas y tienen trastorno límite de la personalidad. ¡Te va a matar!’.

Ulises Olvera doctor / Liliana Carpio, Internet y entrenador

¿Por qué Verónica “N” denunció al exfutbolista Ulises Olvera?

Sin embargo, volví a caer. Nos vimos, platicamos e intentó darme celos diciéndome: ‘Me encontré a Aarón Díaz y me pidió mi teléfono’. Nos besamos y tuvimos intimidad fuerte. De hecho, lo hicimos varias veces y me pidió que le hiciera chupetones en los glúteos”.

“Al otro día me escribió enojada: ‘Te dije que no me hicieras chupetones’. Lo usó en mi contra. Me denunció el 2 de diciembre. Al inicio dijo que esos chupetones eran consensuados, pero al no proceder, decidió cambiar sustancialmente los hechos para referir que fue violación”.

¿Cómo fue la detención del exfutbolista Ulises Olvera?

“El 5 de enero me detuvieron, esposaron y llevaron al reclusorio. El 6 fue mi audiencia. Mis abogados hicieron valer una medida cautelar, por eso traigo un brazalete electrónico en el tobillo izquierdo desde hace 18 meses”.

“El juez dijo: ‘Veo muchas inconsistencias en la declaración. Primero comentó que fueron sugilaciones, luego golpes y después mordidas’. Cambió 3 veces. Ahora Verónica pide 3 millones de pesos por reparación de daño. Estuve 3 semanas en el reclusorio sin comer, sin dormir y con ansiedad. Por el estrés de su denuncia falsa me dio una parálisis facial. Ella tiene un modus operandi y voy a levantar la voz. Quiero que se arregle esta situación”.

Sobre su vida nos dijo: “A los 15 años probé en Toros Neza. Terminé mi carrera a los 22. Sin embargo, continué con el ejercicio. Luego, por azares del destino, conocí a Carlos Aguilar, quien estuvo en Guerreros México. Me invitó al programa y me quedé como árbitro”, concluyó.

Ulises Olvera en televisión / Internet

¿Quién es el futbolista Ulises Olvera?

Comenzó su carrera en los equipos: Toros Neza (1995), Zacatepec (1998) y San Luis (2000) .

. Fue coach en el programa 54-D (entrenamiento funcional de alto rendimiento, de 2012 a 2018).

Impartió el programa a personas del medio artístico y empresarial.

Participó en Guerreros México.

Colaboró y fue imagen de importantes marcas deportivas.

Actualmente tiene un proyecto de entrenamiento llamado Power hiit

¿Qué dicen los abogados del caso de Ulises Olvera?

Sinué Domínguez Campos: “El proceso penal se ha instaurado. Sin embargo, está en una pausa, porque nosotros presentamos un amparo en contra del auto de vinculación a proceso

que se metió contra Ulises. Después se va a un juzgado de distrito que resuelve el amparo. La sentencia no fue favorable a los intereses de Ulises”.

Humberto Santiago Reyes: “Ahorita el caso está en estudio

por parte del tribunal y magistrados. La expectativa que tenemos es que, seguramente, en un corto plazo se resolverá el amparo en definitiva. En caso de que sea una resolución negativa, regresaríamos al proceso penal que tenemos detenido por

este recurso institucional que presentamos. Así ya podremos continuar en una audiencia de juicio para desahogar los medios de prueba a favor de Ulises. El brazalete lo tendrá hasta que se resuelva, en definitiva. La exceptiva de tiempo es incierta”.

Martha Gloria Zaragoza: “Se planteó una reparación de daño de 3 millones de pesos. El abogado (de la contraparte) se acercó con nosotros para que con esa cantidad se pueda concluir el asunto. Sabemos que es un delito de mayor impacto para la sociedad. No cabe algún acuerdo reparatorio. Las víctimas no buscan reparación de daño, buscan justicia”.

