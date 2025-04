Brian N: El caso de presunto abuso del futbolista y sus amigos a una influencer ¡Hasta 15 años de cárcel!

En junio de 2024, causó revuelo la noticia de que Brian ‘N’, el jugador uruguayo del América, fue acusado de presunto abuso por parte de una influencer que comparte en redes sociales temas de belleza. El futbolista negó las acusaciones a través de un comunicado. Una fuente informada en el caso nos contactó hace unos días para contarnos lo que aparentemente sucedió y cómo va la situación.

“El futbolista conoció a la influencer a través de Facebook y ambos se tiraban la onda (2024). Intercambiaron teléfonos y también chateaban por Whats, pero no se conocían físicamente”.

Lee: Estrella infantil acusa a famoso actor de abuso y violencia: “Tipo asqueroso”

¿Qué pasó presuntamente entre Brian ‘N’ y la influencer que lo acusa de abuso?

“Pactaron verse el día del partido América-Pumas (20 de abril de 2024) y lo expulsaron por cometer una falta. Se fue a su departamento al sur de la CDMX en donde vivía (con Carlos ‘N’ y Sebastián ‘N’)”.

“Dijeron que ella llegó entre las 23:00 y 24:00 horas. Él estaba ahí con sus amigos. Todos convivieron y la pasaban bien. Instantes después, él dijo que se fue con ella a la recámara donde al parecer tuvieron relaciones... consensuadas”.

“(Afirmaron que) después regresaron a la sala para seguir en la convivencia, pero que ella se sacó de onda cuando él le dijo: ‘Vamos de nuevo a la recámara... los 3’. Ella le contestó que no se prestaba a eso. Ante la negativa,... . Ella declaró que quedó en shock, pidió un Uber a su casa y salió como a las 2:45 a.m.”.

El día en el que supuestamente ocurrió todo, Brian ‘N’ tuvo un partido y fue expulsado por cometer una falta. Este es el momento en que ocurrió (20 de abril de 2024) / RRSS

Mira: Pedro Rivera se defiende de acusaciones de abuso, y sus hijos Juan y Rosie lo respaldan: Esto dijeron

¿Cuándo presentó la denuncia en contra de Brian ‘N’ y qué declaró la víctima?

“Sé que al día siguiente ella le escribió a Brian N y le recriminó lo sucedido. Le pidió que se disculpara, pero él la amenazó".

“Dijo que tenía un video de ellos 2... Sé que es otro delito... (grabar a alguien sin su consentimiento). Él no presentó dicho video y su conversación la tienen las autoridades”.

Nuestra fuente dijo a TVNotas que ella no denunció los hechos de inmediato, ya que tenía programada una cirugía estética en Colombia (abril de 2024), que ya había pagado y no podía cancelar. A su regreso denunció a los 3 por el delito.

“Brian ‘N’ recibió la denuncia a finales de ese mes. A principios de junio fue la primera audiencia. Él no se presentó. Argumentó que no fue notificado, pero después rindió su declaración y dijo que ella llegó alcoholizada, que no tuvieron relaciones y que ella estuvo sólo 15 minutos en su departamento. Las autoridades tienen la grabación de la cámara de seguridad del edificio, en donde comprobaron que ella sí estuvo ahí, y tienen los mensajes de sus conversaciones”.

“El jugador sigue en la cancha cada vez que hay partido. La chica tiene miedo de que Brian ‘N’, con los recursos económicos a su alcance, logre salir librado de la justicia y que su caso sea uno más archivado en la caja del olvido”.

“Brian ‘N’ se volvió famoso en este equipo. Es asediado por las mujeres. Desde hace tiempo perdió los pies de la tierra. Se cree intocable”. Fuente a TVNotas

“Habrá fecha a finales de este mes para audiencia en el reclusorio Oriente. Brian ‘N’ podría quedar vinculado a proceso, al igual que sus amigos. Si se comprueba el delito, podría recibir una condena de más de 15 años de prisión”.

En mayo de 2024, el jugador lanzó un comunicado en el cual negó los hechos.

Lee: Ivonne Montero dice que un fantasma abusó de ella y Fabio Melanitto trató de comunicarse desde el más allá

¿Quién es el futbolista, Brian N, acusado por una influencer?

Nació el 20 de mayo de 2000, en Tranqueras, Uruguay.

Se desempeña como delantero.

Llegó al América para el torneo Apertura 2022, procedente de Los Angeles Football Club (LAFC).

Es seleccionado nacional de Uruguay desde 2019.

En el torneo Clausura 2024 jugó 19 encuentros entre fase regular y la liguilla.

Fue titular en 4 de esos partidos.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.