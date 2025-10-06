Omar “N”, exfutbolista de Chivas: ¿De qué se le acusa y cuántos años podría estar en la cárcel?

Hace casi una semana, una reconocida influencer denunciaba a Pablo Ceppelini, exjugador de Cruz Azul, por violencia física de la cual, habría presentado pruebas tanto en sus redes sociales, como a las autoridades correspondientes.

Ahora, el exfutbolista Omar “N”, ícono del Club Deportivo Guadalajara (Chivas), se encuentra en el centro de un escándalo judicial que ha conmocionado al mundo del deporte mexicano. Acusado de abuso, permanece en prisión preventiva en Jalisco. La Fiscalía estatal ha presentado cargos formales basados en evidencias. ¿De cuánto podría ser su condena?

¿De qué acusan a Omar “N”, exjugador de las Chivas de Guadalajara?

Omar “N” fue detenido el 4 de octubre en un operativo policial en el centro de Zapopan, Jalisco. La Fiscalía del estado lo acusa de haber cometido abuso agravado contra una m3n0r, con indicios de que los hechos se remontan a 2019. Según los informes iniciales, los actos se prolongaron durante varios meses, involucrando toca..., proposiciones sex... y amenazas para mantener el silencio de la denunciante.

Durante la audiencia de imputación, el juez impuso prisión preventiva oficiosa, una medida cautelar que obliga al acusado a permanecer tras las rejas mientras avanza la investigación. Esta decisión se basa en la gravedad de los cargos y el riesgo de que el exdeportista pudiera evadir la justicia o interferir en el proceso.

El caso ha generado un amplio eco en las redes sociales y medios de comunicación, con referencias a noticias relacionadas como la detención inicial y el perfil del exjugador como máximo goleador de Chivas.

¿Cuánto tiempo podría pasar en la cárcel Omar “N”, exjugador de las Chivas?

De acuerdo con el Código Penal del Estado de Jalisco, el delito de abuso sex... 1nf4nt1l agravado se castiga con penas que varían según la gravedad de los hechos. En casos como el de Omar “N”, donde se alegan agravantes como la relación de confianza, la persistencia de los abusos y el uso de intimidación o violencia, la sanción podría oscilar entre 8 y 20 años de prisión.

Estos rangos no son arbitrarios: el código penal considera factores como la edad de la víctima, la duración de los abusos y el impacto psicológico en la persona. Por ejemplo, si se prueba que los actos comenzaron en 2019 y continuaron de manera reiterada, esto podría justificar una pena en el extremo superior del espectro. Además, la Fiscalía ha aludido a elementos como amenazas para silenciar el caso, lo que agrava aún más la imputación.

Es importante aclarar que, por ahora, no existe una sentencia firme . El proceso se encuentra en etapas iniciales y la condena solo se impondría tras un juicio oral donde se presenten todas las pruebas. Si es hallado culpable, Omar “N” no solo enfrentaría años de cárcel, sino también multas económicas y otras consecuencias, como la inhabilitación para ciertos roles públicos o la obligación de reparar el daño a la víctima.

El 10 de octubre será una fecha pivotal: se llevará a cabo la audiencia para determinar si Omar “N” queda vinculado a proceso . En esta etapa, el juez evaluará si los elementos presentados por el Ministerio Público son suficientes para formalizar los cargos. Si se aprueba la vinculación, el caso avanzará a fases de investigación complementaria, donde tanto la Fiscalía como la defensa podrán recabar más pruebas.

¿Cuál es la trayectoria de Omar “N” como futbolista?

Omar “N”, nacido el 4 de marzo de 1980 en Los Mochis, Sinaloa, México, es una figura icónica del fútbol mexicano, conocido por su estilo juguetón en el campo y su carisma fuera de él.

A los 12 años, fue descubierto por el visor José Luis “el Güero” Real durante un torneo de la selección de Sinaloa. Esto lo llevó a Guadalajara, donde ingresó a las fuerzas básicas de Chivas en 1996, uniéndose a la legendaria Cantera Rojiblanca

Como delantero centro letal, Omar “N” se convirtió en el máximo anotador histórico del Club Deportivo Guadalajara (Chivas), con 155 goles en todas las competencias y 132 en Liga MX.

En marzo de 2008, con más de 100 goles en Chivas, emigró a España para unirse al Deportivo La Coruña, en un traspaso millonario. Regresó a México en 2009 con Tigres UANL en préstamo, pero solo jugó 6 partidos sin goles, un bache que lo impulsó de vuelta a casa.

En 2013, un préstamo al Atlas lo vio renacer: 33 partidos y 13 goles, clave para evitar el descenso y clasificar a playoffs tras años de sequía rojinegra. Bravo debutó con el Tri el 13 de marzo de 2003 en un amistoso contra Bolivia (2-0), usando el dorsal 9. Acumuló 66 caps y 15 goles hasta 2018

