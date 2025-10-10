¿Ya fue vinculado a proceso Omar ‘N’, exjugador y máximo goleador en la historia de Chivas? De esto lo acusan

Omar ‘N’, exfutbolista de las Chivas de Guadalajara, fue detenido el pasado 4 de octubre acusado de abuso. La audiencia inicial, realizada a seis días de su detención en un bar de Zapopan, determinó el día de hoy su participación en el caso. ¿Fue vinculado a proceso?

Omar Bravo, futbolista en cárcel preventiva / Redes sociales y canva

¿De qué acusan a Omar “N” exjugador de las Chivas del Guadalajara?

Omar “N” fue detenido el 4 de octubre en un operativo policial en el centro de Zapopan, Jalisco. La Fiscalía del estado lo acusa de haber cometido abuso agravado contra una m3n0r, con indicios de que los hechos se remontan a 2019. Según los informes iniciales, los actos se prolongaron durante varios meses, involucrando toca..., proposiciones sex... y amenazas para mantener el silencio de la denunciante.

El 30 de septiembre se interpuso una denuncia contra Omar ‘N’, respaldada por videos, fotografías y testimonios que sustentarían las acusaciones. Durante la audiencia inicial, se dice que Omar ‘N’ (según El Financiero) presuntamente habría optado por guardar silencio, y sus abogados solicitaron la duplicidad del término constitucional, otorgándoles 144 horas para revisar el caso.

José Juan Soltero, abogado de la víctima, explicó en entrevista con Azucena Uresti, que los abusos habrían comenzado hace seis o siete años. Según el testimonio, Omar ‘N’, quien convivía permanentemente con la menor al ser pareja de su madre, presuntamente habría aprovechado su posición de confianza para cometer los actos anteriormente mencionados.

No solo se tiene el dicho de la víctima, se tiene de la madre, un dictamen psicológico, que resulta positivo acorde a una persona abusada sexualmente, se tienen capturas de pantalla y un video que la menor logró realizar y donde demuestra los mensajes de este sujeto. José Juan Soltero, en entrevista con Azucena Uresti

Mira: Señalan al papá de Jenni Rivera, Pedro Rivera, de abuso de una menor. “Podría pasar hasta 30 años en prisión”

🔴Omar Bravo “aprovechaba su figura de autoridad (...) mañana debe venir una vinculación a proceso”, me dice José Juan Soltero, abogado de la víctima del ex futbolista, acusado de abuso sexual infantil agravado.



➡️“No solo se tiene el dicho de la víctima, se tiene de la madre,… pic.twitter.com/fcvgpBQqul — Azucena Uresti (@azucenau) October 9, 2025

¿Omar “N” exjugador de Chivas fue vinculado a proceso?

Tras la detención de Omar “N”, exjugador y máximo goleador de las Chivas del Guadalajara el pasado 4 de octubre en el centro de Zapopan, Jalisco, hoy fue la audiencia para determinar si sería vinculado a proceso.

Según información del medio El Financiero, el día de hoy viernes 10 de octubre, sí se vinculó a proceso a Omar “N” , máximo goleador histórico de las Chivas y ahora queda esperar si es declarado culpable o no.

El Código Penal de Jalisco, en su artículo 142-L, establece una sanción de tres a seis años para casos con víctimas de esa edad, como el de Omar ‘N’.

Te puede interesar: ¿Daniela Parra fue abusada por su padre Héctor ‘N’? Esto dice la abuela materna de la joven

Omar Bravo, exfutbolista de Chivas, hoja de detención / Redes sociales y canva

¿Cuál es la trayectoria como futbolista de Omar “N”?

Omar “N”, nacido el 4 de marzo de 1980 en Los Mochis, Sinaloa, México, es una leyenda del fútbol mexicano, reconocido por su estilo dinámico en la cancha y su carisma fuera de ella.

A los 12 años, José Luis “el Güero” Real lo descubrió en un torneo de la selección de Sinaloa, lo que lo llevó a integrarse en 1996 a las fuerzas básicas de Chivas en Guadalajara, formando parte de la emblemática Cantera Rojiblanca.

Como delantero letal, Omar “N” se consagró como el máximo goleador histórico del Club Deportivo Guadalajara (Chivas), con 155 goles en todas las competiciones y 132 en Liga MX .

En marzo de 2008, tras superar los 100 goles con Chivas, dio el salto a Europa con un traspaso millonario al Deportivo La Coruña. Regresó a México en 2009, cedido a Tigres UANL, donde jugó 6 partidos sin anotar, un tropiezo que lo motivó a volver a sus raíces.

Mira: Natalia Téllez denuncia presunto abuso a menores de edad en un Kínder de la CDMX ¿Su hija fue víctima?