Detienen a presunto implicado en el feminicidio de Yrma Lydya, “caso Suntory”. ¿De quién se trata?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la detención de una persona por su presunta participación en el feminicidio de la cantante Yrma Lydya Gamboa, ocurrido el 24 de junio de 2022 en el restaurante Suntory, en la colonia Del Valle. El caso, que conmocionó al país, vuelve a ocupar titulares tras esta captura, considerada un paso importante en la búsqueda de justicia para la joven intérprete. ¿Quién es?

Yrma Lydya y su pareja Jesús Hernández Alcocer, asesino / Redes sociales

¿Cómo fue el asesinato de Yrma Lydya, cantante mexicana?

El 23 de junio de 2022, la joven cantante Yrma Lydya, de 22 años, fue asesinada a tiros por su esposo, el abogado Jesús Hernández, de 79 años, dentro del restaurante Suntory, ubicado en la colonia Del Valle, en la Ciudad de México.

Aunque el agresor fue detenido inmediatamente después del crimen, murió cuatro meses más tarde en el Reclusorio Norte, lo que dejó el proceso penal sin una sentencia definitiva.

A pesar de ello, las investigaciones continuaban abiertas, ya que uno de los guaruras de Hernández, identificado como Máximo “N”, estaba prófugo. Las autoridades sospechan que escapó con el arma homicida, lo que complicó el cierre del expediente y retrasado la obtención de justicia para la víctima.

Meses antes del feminicidio, Yrma Lydya había denunciado a su esposo por violencia familiar en diciembre de 2021. No obstante, algunas circunstancias le habrían permitido a su expareja, evadir cualquier sanción legal.

De acuerdo con los informes ministeriales, Hernández ejercía un constante abuso psicológico sobre la joven artista, despreciándola y desvalorizando su talento, asegurándole que sin él no tendría carrera ni reconocimiento.

Caso Suntory, feminicidio de Yrma Lydya / Redes sociales

¿Quién fue detenido recientemente por participar en el asesinato de la cantante Yrma Lydya?

Después de más de tres años de investigaciones en el caso del feminicidio de Yrma Lydya en el restaurante Suntory, agentes de la Policía de Investigación (PDI) lograron localizar a Máximo “N” en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, gracias a labores de inteligencia realizadas en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El operativo culminó con la detención del sospechoso, quien fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la capital del país. Desde octubre de 2024, las autoridades ofrecían una recompensa de 500 mil pesos a quien proporcionara información que permitiera su captura. Finalmente, una pista relacionada con el domicilio de su actual pareja sentimental permitió dar con su paradero.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía capitalina, Máximo “N” habría ayudado a Hernández Alcocer a huir tras el crimen y participado en la entrega del arma con la que se cometió el asesinato. La dependencia lo señala como cómplice directo del feminicidio, por lo que ahora enfrentará cargos ante la autoridad judicial.

Detienen a Máximo ‘N’, presunto implicado en asesinato de Yrma Lydya / Redes sociales

¿Quién era Yrma Lydya, cantante asesinada por su pareja?

Nacida en el año 2000, Yrma Lydya Gamboa fue una joven prodigio de la música mexicana. Desde niña mostró un talento excepcional para el canto, la danza y la actuación. Su carrera artística la llevó a compartir escenario con figuras como Alicia Villarreal, Dulce y María Conchita Alonso, dentro del espectáculo GranDiosas.

En 2019 recibió el Premio Nacional de Arte y Cultura y participó con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de Marina. A lo largo de su breve trayectoria grabó tres discos: Regalo de Dios (2015), Hablando Claro (2017) y Eternamente Yrma Lydya (2020).

Sin embargo, detrás del brillo de los escenarios, la cantante vivía un infierno de violencia doméstica. En declaraciones previas, Yrma Lydya denunció que su esposo la agredía física y psicológicamente. Incluso relató que intentó ahogarla en un jacuzzi y la amenazó con un arma. Aunque más tarde retiró la denuncia, las amenazas y el control por parte de Hernández Alcocer continuaron.

