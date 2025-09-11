Karely brinda apoyo a víctimas de la explosión en Puente de la Concordia, Iztapalapa

El día ayer una pipa de gas se volcó y explotó la zona del Puente de la Concordia, en Iztapalapa. El brutal accidente dejo un decenas de heridos y hasta ahora se registran 6 fallecidos.

En redes sociales, internautas compartieron imágenes de la enorme bruma de humo y fuego que impactó a decenas de automovilistas y peatones que transitaban la zona.

Cuerpos de rescate y paramédicos se movilizaron para trasladar a los heridos a diferentes hospitales tras la tragedia que que conmovió a la influencer Karely, quien no dudo ni un segundo en manifestar su interés en apoyar.

Karely apoya a víctimas de la explosión de la pipa de gas que se volcó en Iztapalapa. / @SSC_CDMX

¿Por qué explotó una pipa de gas en Iztapalapa?

La tarde del 10 de septiembre de 2025, una pipa cargada con gas circulaba por el Puente de la Concordia, que conecta Calzada Ignacio Zaragoza, la autopista México-Puebla y Ermita Iztapalapa, en la zona oriente de la Ciudad de México.

Según los primeros peritajes, el automóvil accidentado derramó combustible que se concentró en el área y terminó por detonar, provocando una onda expansiva que alcanzó a decenas de conductores y transeúntes en la zona.

La detonación fue tan potente que se escuchó en varias colonias cercanas, provocando un incendio de gran magnitud. Las llamas alcanzaron varios metros de altura, envolviendo todo a su paso y generando una nube de humo visible desde distintos puntos de la capital.

¿Cuántas víctimas dejo la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa?

La explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia y Calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa, en la zona de Santa Martha Acatitla, dejó seis fallecidos y, al menos, 90 lesionados reportó la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Las cifras también reportan que 10 personas ya fueron dadas de alta.

Karely apoya a víctimas de la explosión de la pipa de gas que se volcó en Iztapalapa. / Redes sociales

¿Cómo está ayudando Karely las víctimas de la explosión en Iztapalapa?

Karely mostró su lado más humano y anunció acciones para sumarse a la ayuda. A través de sus redes sociales, pidió a sus millones de seguidores que compartieran información verificada y útil para los afectados.

Una de sus primeras publicaciones estuvo dirigida a quienes tuvieran conocimiento de animales heridos en el siniestro, señalando que podían ser atendidos en la veterinaria Alpha vet estikan, ubicada en Santiago Acahualtepec, Iztapalapa.

Consciente del alcance que tienen sus plataformas, Karely también ofreció sus cuentas para difundir información oficial sobre lo ocurrido: “Si necesitan mis redes para difundir información sobre lo que sucedió hoy en Iztapalapa, solo mándenme mensaje. Quisiera apoyar, pero no sé cómo. Si alguien me puede decir dónde comunicarme o cómo ayudar, díganme”, expresó.

Debido a que se encontraba fuera de la Ciudad de México, la influencer explicó que por logística no podía trasladarse de inmediato. Sin embargo, confió la entrega de apoyos a su amigo @zadrigman, quien se encargará de llevar la ayuda directamente a los hospitales de la zona.

