Karely gana en Stream fighters 4, dona su premio… ¡y ¿termina estafada? Lanza fuerte advertencia

Karely, la influencer mexicana conocida por su generosidad y carisma, cumplió su palabra tras ganar en el evento Stream fighters 4: donó parte de su premio económico a una causa infantil que conmovió a sus seguidores. Sin embargo, lo que parecía un gesto noble terminó en una amarga estafa que la dejó indignada y con una nueva lección sobre las donaciones digitales.

Mira: Karely y el lujoso Tesla que se compró antes de ser mamá: ¿Cuánto cuesta el exclusivo auto?

Karely muestra su verdadera cara tras ganar: lo que hizo con su premio nadie lo vio venir. / Redes sociales.

¿Contra quién peleó Karely en el evento Stream fighters 4 y cómo logró la victoria?

La pelea de Karely fue una de las más esperadas del evento Stream Fighters 4, celebrado el 18 de octubre de 2025 en el Coliseo Medplus de Bogotá, Colombia. La influencer mexicana se enfrentó a la creadora de contenido colombiana Karina García, en un combate que mantuvo al público al borde del asiento.

Ambas mostraron una preparación impresionante, pero Karely se impuso con un nocaut técnico en el tercer round. Aunque Karina logró derribarla brevemente, la mexicana se levantó con fuerza, retomó el control del combate y obligó al árbitro a detener la pelea por seguridad de su rival. El público colombiano la ovacionó, reconociendo su entrega y actitud deportiva.

Este triunfo no solo le dio reconocimiento internacional, sino también un premio económico que prometió usar para ayudar a quienes más lo necesitan.

Mira: Karely estalla tras ser llamada ‘hambreada’ por publicar lista de regalos para su hija

Karely muestra su verdadera cara tras ganar: lo que hizo con su premio nadie lo vio venir. / Redes sociales.

¿Cuánto dinero ganó Karely en Stream fighters 4 y qué prometió hacer con su premio?

Aunque no hay una cifra oficial confirmada por los organizadores de Stream Fighters 4, el streamer colombiano Westcol reveló que Karely habría ganado alrededor de 240 mil pesos mexicanos por su participación. Esta cantidad, aunque no verificada, fue suficiente para que la influencer cumpliera su promesa de donar parte del dinero a una causa social.

Karely compartió en sus redes sociales su proceso de entrenamiento, destacando que recientemente había dado a luz y se sometió a una estricta dieta para recuperar su físico. Su disciplina y esfuerzo fueron evidentes en el ring, y más allá del premio, lo que realmente la motivó fue la oportunidad de ayudar.

¿Qué hizo Karely con el dinero que ganó en Stream fighters 4?

Fiel a su estilo solidario, Karely pidió a sus seguidores votar con “likes” por la causa más conmovedora. La cuenta elegida fue “Luz y esperanza”, que mostraba el caso de un niño con problemas respiratorios. Karely donó 55 mil pesos mexicanos para cubrir gastos médicos, compartiendo una captura de pantalla donde la madre agradecía el gesto, junto a un video del pequeño con mascarilla de oxígeno.

“Lo prometido es deuda, yo dije que si ganaba iba a cumplir lo de más likes y siempre de corazón”, escribió Karely en sus historias de Instagram.

Desde sus inicios, Karely ha apoyado causas sociales, desde refugios de animales hasta familias afectadas por desastres naturales como el huracán Otis. “Como siempre viendo la manera de ayudar a las personas que eso vale más que un cuerpo”, expresó en sus redes.

Sus fans celebraron el gesto, reconociendo que Karely no solo brilla en redes, sino también por su empatía y compromiso con quienes más lo necesitan.

Mira: Karely, la influencer, anuncia que se casó y presenta al padre de su hija

Karely muestra su verdadera cara tras ganar: lo que hizo con su premio nadie lo vio venir. / Redes sociales.

¿Cómo descubrió Karely que fue víctima de una estafa tras donar su premio?

Lo que parecía una historia inspiradora terminó en una amarga revelación. Karely compartió que fue víctima de una estafa: la cuenta “Luz y esperanza” era falsa y el dinero fue recibido por otra persona.

“¿Vieron la historia donde ayudé a un niño? Me acaban de estafar. Era una cuenta falsa y el dinero lo recibió otra persona. Por pasarme de buena onda... ¡qué coraje! Horrible” Karely

El caso generó indignación entre sus seguidores, quienes lamentaron que una buena acción terminara en fraude. Karely, aunque dolida, tomó la situación con madurez y anunció que a partir de ahora solo donará a fundaciones verificadas o reconocidas oficialmente.

“Me duele que se aprovechen de la bondad y de las causas nobles. No puedo creer que exista gente tan mala”. Karely

Estafan a Karely

¿Karely dejará de donar después de la estafa o seguirá ayudando a causas sociales?

En sus redes sociales,Karely aseguró que seguirá apoyando causas sociales, pero ahora con mayor precaución y solo a través de fundaciones verificadas o reconocidas oficialmente.

“Ya sé que fue culpa mía por confiar en la gente. ¿Yo cómo iba a saber que me iban a mentir? :( Me dicen que por qué no lo di personalmente, pero no es tan fácil. Yo solo vi la oportunidad de ayudar y lo hice, sin pensar mal”, concluyó el tema.