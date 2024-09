Karely y el lujoso Tesla que se compró antes de ser mamá: ¿Cuánto cuesta el exclusivo auto?

La polémica creadora de contenido Karely sigue causando mucho revuelo en redes sociales. Tras haber anunciado que estaba en espera de su primer bebé, sorprendió a todos al presumir su más reciente y lujosa adquisición: Un Tesla.

A través de redes sociales, compartió un video de su nuevo automóvil, junto a un mensaje en el que deja en claro que, pese a estar embarazada, seguirá con sus actividades de manera normal.

Karely “Para los que pensaron que ser mamá me frenaría ¡SORPRESA! Y voy por más y soporten”

Hay que recordar que la regiomontana también posee un Maserati, un coche que ella misma ha aceptado que no saca a las calles debido a los baches que existen en la ciudad.

Cabe destacar que la influencer ha sido sumamente criticada tras dar la noticia de su embarazo. Sus detractores han “lamentado” que la primogénita de Karely tenga que “lidiar” con el “estilo de vida” de su madre.

A pesar de todo, Ruiz ha dicho que seguirá creando contenido para redes sociales, así como también continuará vendiendo su contenido.

¿Cuánto cuesta el Tesla de Karely?

De acuerdo con la página oficial de Tesla en México, el Modelo X 2024 que adquirió Karely tiene un costo de un millón 999 mil 900 pesos. Si se desea con interior Prémium en blanco y negro con decoración nogal, su costo aumenta a 2 millones 043 mil 100 pesos.

Todo parece indicar que la modelo decidió comprar el más caro, pues, en el video que compartió, se puede ver que los asientos son blancos.

Cabe mencionar que el Modelo X de Tesla se popularizó después de que apareciera en ‘La casa de los famosos México’. Después de que DIDI retirara su patrocinio, un automóvil de esta marca recogió a Ricardo Peralta tras ser eliminado.

Si bien en su momento se especuló que el carro le pertenecía a Galilea Montijo, esta lo negó rotundamente, sin especificar quién era su dueño.

Karely, ¿en qué gasta su dinero?

En su momento, Karely contó en una entrevista para el canal de YouTube de Debryanshow que suele ocupar sus ingresos para “consentirse” y ayudar a su familia.

“Me compré mi casa, una casa a mi familia, porque tenían una, pero no estaba tan grande, por lo que les dije que me dejaran comprarle otra más amplia. Me compré un carro que me lo regalé: un Maserati, pero sí gasto mucho”, dijo en ese entonces.

