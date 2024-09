LCDLFMX: Hijo de Mario Bezares revela si su padre perdonará a Shanik Berman por sus comentarios

Shanik Berman ha expresado su arrepentimiento por haber atacado públicamente a Mario Bezares tras su salida de ‘La casa de los famosos México’.

En su despedida, la periodista no dudó en decirle al comediante frente a todos: “Mario, te odio, eres un hipócrita”. Además, en su primera entrevista tras el reality, Shanik dijo que Bezares ‘puso’ a Paco Stanley, lo que encendió aún más la polémica.

A estas declaraciones Brenda Bezares respondió con firmeza: “Yo quiero que Shanik haga una disculpa pública para Mario, para mi familia... Mario no se merece eso y de no ser así actuaremos conforme a derecho, legalmente”.

Poco después, Shanik decidió retractarse y ofreció una disculpa: “Lo primero que quiero es ofrecerle una disculpa a Mario Bezares, a su familia... No estuvo bien lo que dije y me arrepiento, lo siento muchísimo”.

Shanik teme reencontrarse con Mario Bezares

A pesar de su arrepentimiento, Shanik se ha mostrado inquieta sobre cómo será su encuentro con Mario. Para aclarar sus dudas, se dirigió a su hijo, Alejandro Bezares, en un video publicado en TikTok, y le preguntó:

“Todos me dicen qué va a pasar con Mario ahora que salga, yo les digo que Brenda me dijo que me lo va a llevar a mi programa. ¿Tú qué dices? ¿Qué va a hacer ‘Mayito’ cuando me vea? ¿Me va a escupir al ojo?”. Shanik Berman

Mario Bezares sonriendo con un fondo verde / Instagram: @mbezares

Alejandro, hijo de Mario Bezares le responde a Shanik

Alejandro, sin perder la calma, respondió: “Para nada, mi papá es un caballero. Él te quiere mucho y te queremos mucho de la familia... una cosa es la televisión y otra la vida real. Entre familiares se pueden decir cosas, ella es como mi tía”, dijo refiriéndose a Shanik.

Alejandro Bezares, hijo de Mario Bezares / Instagram: @bbzares

Al escuchar estas palabras, Shanik expresó su alivio: “Gracias por decir eso, me das una tranquilidad muy bonita. No se me va a olvidar”.

Mario Bezares se encuentra entre los 5 finalistas que podrían ganar ‘La casa de los famosos México’ que llegará a su fin el próximo domingo 29 de septiembre de 2024.

