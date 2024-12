Karely comparte video llorando embarazada por problemas de salud

La influencer y creadora de contenido Karely ha conmovido a sus seguidores tras compartir un momento difícil en su embarazo. En un video publicado en TikTok, la regiomontana rompió en llanto al revelar que está atravesando una fuerte infección urinaria que le ha causado intensos dolores y malestar general.

Con un semblante visiblemente afectado, Ruiz expresó la complejidad de vivir esta etapa con complicaciones de salud.

“Ahorita traigo una infección horrible en la orina; me siento muy mal, muy cansada”, relató entre lágrimas. La joven influencer también mencionó que, debido a esta situación, ha decidido guardar reposo en casa para recuperarse.

Además del malestar físico, Karely confesó que los cambios hormonales y emocionales del embarazo la han hecho sentir más vulnerable y sensible.

“Me siento muy mal, se los juro, son muchas cosas. Estar embarazada no es nada fácil, se los juro”, afirmó con lágrimas en los ojos, dejando entrever el impacto emocional que esta etapa está teniendo en su vida.

Mira: Karely: Él sería el papá del bebé que espera la influencer

Karely / Tiktok: Karely

Seguidores de Karely la apoyan en redes tras verla llorar

Tras publicar el video, la respuesta de sus seguidores fue inmediata. Aunque algunos criticaron su reacción, la mayoría de sus fans y otras mujeres empatizaron con su situación, brindándole mensajes de apoyo y comprensión.

Una usuaria comentó: “El cuerpo es muy vulnerable cuando se está en gestación, desde tu estado inmunológico hasta tu estado mental. Ten mucha paciencia contigo misma, no es nada fácil”. Otro mensaje alentador decía: “Tranquila, bebé, el embarazo es difícil, sobre todo porque no puedes tomar medicamentos”.

Varias mujeres compartieron experiencias similares, recordando que las infecciones urinarias durante el embarazo son más comunes de lo que se piensa y pueden requerir atención médica para evitar complicaciones. Una seguidora le aconsejó: “Si tienes infección, ve con tu ginecólogo, puede ser riesgoso para tu bebé o para ti. A mí me pasó, checa mucho tu presión”.

Mira: Karely, la influencer, celebra su baby shower ¡así fue el lujoso evento!

Karely agradece a sus fans por el apoyo

Este difícil momento que atraviesa Karely Ruiz también sirve como un recordatorio de la importancia de monitorear la salud durante el embarazo. Las infecciones urinarias, aunque comunes, pueden representar un riesgo tanto para la madre como para el bebé si no se tratan a tiempo. Es fundamental consultar a un especialista ante cualquier síntoma de malestar.

A pesar de las críticas de algunos usuarios, Karely sigue agradecida con aquellos que la apoyan y se solidarizan con ella. “Gracias a todos los que me apoyan. No es fácil, pero sus palabras me ayudan mucho”, expresó en su video.

La influencer ha demostrado en varias ocasiones que no teme mostrarse vulnerable ante su comunidad, lo que le ha permitido generar una conexión genuina con sus seguidores. Ahora, mientras enfrenta los retos de su embarazo, Karely Ruiz continúa contando con el respaldo de quienes la aprecian y le desean lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

Mira: Karely Claus sorprenderá a niños con discapacidad esta Navidad ¡realizará una posada para donar juguetes!