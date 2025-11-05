Aldo de Nigris ganó ‘La casa de los famosos México’, pero no ha cobrado ni un peso del premio millonario

A un mes de haber salido triunfador de La casa de los famosos México, Aldo de Nigris soltó una bomba que dejó a todos con la boca abierta: ¡no ha cobrado el premio millonario! El influencer regiomontano, sobrino de Poncho de Nigris, reveló en entrevista con Yordi Rosado que aún no ha visto ni un peso de los cuatro millones que le prometieron por ganar el reality show más polémico del año. ¿Qué pasó? ¡Entérate!

Tras victoria de Aldo de Nigris se corrieron rumores de filtraciones sobre el ganador de La casa de los famosos México / Especial

¿Por qué Aldo de Nigris no ha recibido el premio de ‘La casa de los famosos México’?

La tercera temporada de La casa de los famosos México terminó el pasado 5 de octubre, con Aldo de Nigris como ganador absoluto, superando en votos a Dalilah Polanco y Abelito. Sin embargo, el premio de 4 millones de pesos sigue sin aparecer en su cuenta bancaria.

Durante su charla con Yordi Rosado, Aldo soltó la verdad sin filtros: “¿No me han pagado verdad, güey? No me han pagado... quiero comprarle una casa a mi mamá, nomás que no he visto casas, no he visto nada, pero creo que ahorita es tiempo de chambear, la lana cuando caiga, pues ya voy a empezar a preocuparme”.

La declaración encendió las alarmas entre los fans del programa, quienes se preguntan si la producción está retrasando el pago, o si hay algún trámite pendiente que impide que Aldo reciba su merecido premio.

¿Es común que los ganadores de ‘La casa de los famosos México’ tarden en cobrar?

Aunque parezca increíble, el caso de Aldo de Nigris no es el primero dentro del reality. En la primera temporada de La casa de los famosos México, Wendy Guevara también enfrentó una larga espera antes de recibir su premio. En su momento, la influencer contó que tuvo que esperar tres meses para poder cobrar la millonaria suma que ganó tras coronarse como la gran favorita del público.

Una vez que el dinero llegó, Wendy compartió que lo aprovechó de la mejor manera: liquidó su casa y se compró una camioneta nueva: “Liquidé mi casa porque tenía un año que acababa de sacar mi casa, pero a crédito hipotecario; me compré una camioneta más bonita; les di dinero a mis papás para que pusieran un negocio, les dije que si querían se quedaran el dinero para estar más a gusto”, confesó en entrevistas posteriores, demostrando que sí cumplió con lo prometido al público.

Con el premio, la ganadora también apoyó a toda su familia: “Le puse a mi mamá un local de semillas y cereales. Mi hermano el más chico puso un negocio y mi otro hermano tiene un centro de rehabilitación”, contó orgullosa. Sin embargo, la espera de tres meses marcó un precedente, lo que hoy hace que los seguidores de Aldo comiencen a inquietarse ante la falta de pago. Aunque el regiomontano mantiene su buen humor, muchos ya se preguntan si su situación seguirá el mismo camino que la de Wendy Guevara.

Wendy Guevara ganadora de La casa de los famosos México / IG: @soywendyguevaraoficial

¿Aldo de Nigris realmente no necesita el dinero por ser un “De Nigris”?

Aunque muchos lo relacionan con el apellido famoso de los De Nigris, Aldo dejó claro que su vida ha sido muy distinta a la de sus tíos. En la misma entrevista, confesó que se considera de “clase media” y que su familia ha tenido que trabajar duro para salir adelante.

“A mis tíos les iba bien y a nosotros normal, siempre tuvimos techo, nos iba bien, pero no en colegios caros...” Aldo de Nigris

Aldo de Nigris con Yordi Rosado

Contó que su papá es abogado y que su mamá, Leticia de Nigris, vende ropa en el tianguis, algo que se viralizó recientemente en redes sociales. Esta realidad lo ha hecho conectar con miles de personas que ven en él a alguien auténtico, humilde y trabajador.

Desde que estaba dentro de La casa de los famosos México, Aldo prometió que usaría el premio para comprarle una casa a su mamá, y esa promesa sigue en pie… aunque el dinero aún no llegue.