Aldo de Nigris rompe el silencio sobre su shippeo con Stephanie Ayala; ¿hay romance en puerta o no?

Aldo de Nigris, ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025, habló sobre su shippeo con Stephanie Ayala, hija del actor Alexis Ayala.

Durante la conversación, explicó qué opina de este shippeo que surgió dentro del reality show y comentó la atención que ha recibido de parte de los seguidores del programa.

¿Qué dice Aldo de Nigris del shippeo con Stephanie Ayala?

En un encuentro con la prensa difundido por la cuenta de Edén Dorantes, Aldo de Nigris se refirió a los shippeos que circulan en redes sociales sobre él y otros participantes de La casa de los famosos México 2025.

Al respecto, comentó: “Me han shippeado con todo el mundo, también con la hija de Alexis. No me molesta, a mí no me gustan... Cuando de verdad yo sienta algo de corazón, me gusta decirlo, me gusta hablar siempre con la verdad porque así es como te liberas y no tienes nada qué esconder, pero shippeos con todo el mundo, siento que es parte de...”.

Con estas declaraciones, Aldo de Nigris aclaró su postura sobre la atención que ha recibido la interacción que tuvo en la ‘casa más famosa de México’ con Stephanie Ayala, hija de Alexis Ayala, quién previo a las declaraciones del creador de contenido, señaló que era un honor el shippeo con él.

Stephanie Ayala y Aldo de Nigris han sido objeto de shippeos. / Foto: Redes sociales

¿Y con Elaine Haro...? Esto dijo Aldo de Nigris del shippeo con la actriz

Aldo de Nigris se refirió al shippeo que se generó también con Elaine Haro y pidió que la atención se centre en la carrera artística de la joven. Sobre los rumores, comentó: "¿Cuál supuesto noviazgo? Hacen shippeos, pero nosotros nos llevamos chido y somos amigos”.

El ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025 insistió en que los seguidores deberían enfocarse en los proyectos de la actriz y cantante más allá de su vida sentimental.

“Lo que le digo ahorita a la gente es que se concentre en los bonitos proyectos y en el talento que tiene Elaine, no en el shippeo”, señaló el creador de contenido, explicando que, aunque los shippeos son comunes, no reflejan su relación real.

Además, Aldo de Nigris destacó las cualidades profesionales de la actriz y cantante: “Yo sé que es algo bonito, que te gusta shippear a las personas, a lo mejor nos ven y dicen ‘Ay, sí quedan’, pero Elaine es súper talentosa, cantante, actriz, bien ching*na, concéntrense en eso”, concluyó, subrayando la importancia de valorar su trabajo artístico.

Elaine Haro y Aldo de Nigris fueron shippeados por su conexión en La casa de los famosos México. / Foto: IG/aldotdenigris

¿Cuáles son los shippeos de Aldo de Nigris?

Aldo de Nigris ha estado en el centro de la atención de los seguidores de La casa de los famosos México 2025 no solo por su triunfo en la tercera temporada, sino también por los shippeos que lo vinculan con varios participantes del programa. Entre ellos se encuentran Elaine Haro, Stephanie Ayala, hija de Alexis Ayala, e incluso Aarón Mercury.

Sobre estas especulaciones, Aldo de Nigris comentó que los shippeos forman parte del interés de los seguidores, pero que su relación con cada participante es diferente.

En el caso de Elaine Haro, aclaró que son amigos y pidió que se concentren en sus proyectos y en su talento como cantante y actriz. Respecto a Stephanie Ayala, señaló que, aunque ha surgido química dentro del reality, los shippeos no reflejan un vínculo romántico real.

Aldo de Nigris tuvo varios shippeos en La casa de los famosos México 2025. / Foto: FB/Aldo T de Nigris

