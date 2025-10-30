Yetus sorprende a Aldo de Nigris con una fuerte revelación sobre Elaine Haro; ¿amigos o rivales por amor?

Yetus sorprendió a Aldo de Nigris, ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025, con una confesión sobre Elaine Haro, ¿será que el reencuentro amistoso terminará en ruptura nuevamente, pero ahora por amor?

Tras meses de distanciamiento, Yetus y Aldo de Nigris se reencontraron el la ‘casa más famosa de México’, donde tuvieron un breve acercamiento antes de arreglar sus problemas.

¿Será que Elaine Haro provocará la enemistad de Aldo de Nigris y Yetus? / Foto: Redes sociales

No te pierdas: Aldo de Nigris rompe el silencio sobre su mamá vendiendo en el tianguis: ¡Le vendió hasta los calzones!

¿Qué le dijo Yetus a Aldo de Nigris sobre Elaine Haro?

Durante una sesión de entrenamiento que compartieron en redes sociales, Yetus y Aldo de Nigris protagonizaron un momento que rápidamente llamó la atención de los seguidores de La casa de los famosos México 2025.

Mientras ambos realizaban ejercicios, Yetus aprovechó para contarle al exfutbolista una anécdota sobre Elaine Haro, a quien mencionó entre risas durante la charla.

En el video, Yetus comenzó diciendo: “No te he dicho, carnal. Pero me shippearon mucho con Elaine, no sé si viste. Me shippearon mucho con Elaine, ahí te va por qué”.

Mientras Aldo de Nigris seguía con su rutina, el creador de contenido agregó que todo comenzó en una gala a la que asistió con Wendy Guevara, que se transmitía por Vix, cuando le preguntaron con quién de La casa de los famosos México tendría una relación. “Yo dije ‘no, pues yo andaría con Elaine’, y luego ya empezaron a hacer los edits y luego me shippearon bien cabr*n”, explicó entre risas.

Aldo, curioso por el tema, le preguntó a qué se refería, y Yetus respondió: “Es lo que pregunta la gente, ¿qué opinas del shippeo Yetus-Elaine, si te han salido los TikToks?”.

Aldo negó haberlos visto, pero Yetus insistió en tono de broma: “No te hagas p*ndejo, aparte yo compartí uno”. Ante lo queA Aldo de Nigris remató diciendo: “Cada quién, a mí me vale”. El intercambio, que fue captado en video, generó reacciones en redes sociales, donde los usuarios retomaron el momento y comenzaron a comentar sobre la confesión.

No te pierdas: ¿Hija de Alexis Ayala se dará una oportunidad en el amor con Aldo de Nigris? ¡Elaine Haro habló! ¿Rivales?

¿Aldo de Nigris le quiere presentar a Elaine Haro a Yetus?

Durante un episodio de su podcast, Aldo de Nigris y Yetus protagonizaron una conversación que rápidamente se volvió tema entre los seguidores del exfutbolista.

En medio del intercambio, Yetus le preguntó de manera directa por qué no quería presentarle a Elaine Haro, a lo que De Nigris respondió sin titubear: “No, pues no te la quiero presentar, carnal”.La pregunta de Yetus no quedó ahí, pues insistió en conocer el motivo detrás de la negativa. “¿Por qué?”, dijo frente a las cámaras, mientras Aldo reiteraba su postura: “No te la presentaría”.

Yetus le contó a Aldo de Nigris por qué lo ‘shippean’ con Elaine Haro. / Foto: IG/elaineharomusic

El creador de contenido intentó obtener una respuesta más clara y pidió: “Dile a la gente por qué no, tienes que decir una razón”, pero De Nigris optó por cerrar el tema: “No, a la gente no le voy a decir”.Más adelante, Aldo aclaró que su respuesta no tenía nada que ver con algún problema personal.

“Eres buen ped*, caes bien, pero Elaine es mi compa”, explicó, destacando que se trata de una amistad que prefiere mantener al margen. La conversación terminó entre risas y con un comentario conciliador por parte de De Nigris: “No te tripees, carnal, tú aliviánate”.

A pesar del tono relajado del diálogo, Aldo no detalló las razones por las que prefiere no presentarlos, dejando abierta la curiosidad de los espectadores y generando conversación entre los seguidores del podcast.

Elaine Haro / Redes sociales

No te pierdas: Doña Lety explota contra Aldo de Nigris y su madre, acusa que no pagan nada ¿amenaza con correrlos?

¿Quién es Yetus, amigo de Aldo de Nigris?

Yetus es un creador de contenido que en Instagram supera los 700 mil seguidores, consolidándose como uno de los influencers enfocados en el ámbito del fitness.

Su perfil está lleno de fotografías y videos que muestran su rutina de ejercicios, así como momentos de entrenamiento junto a amigos.

Además, inició, junto a Aldo de Nigris, el podcast Más allá del fierro, sin embargo, se distanciaron después de que Aldo de Nigris comenzó a grabar Jalando fierro con su tío Poncho de Nigris. Después de meses separados, finalmente se reencontraron y arreglaron sus diferencias.