Aldo de Nigris rompe el silencio sobre su mamá vendiendo en el tianguis: ¡Le vendió hasta los calzones!

El reciente ganador de La casa de los famosos México 2025, Aldo de Nigris, no solo ha celebrado su triunfo en el reality, sino que también ha tenido que enfrentar una serie de polémicas familiares que se desataron poco después de finalizar el programa. Desde un video viral de su madre vendiendo en un tianguis hasta los rumores de que su abuela le habría “tomado” dinero mientras él estaba encerrado, el exfutbolista y ahora figura del entretenimiento decidió aclarar todo durante un encuentro con la prensa. ¿Qué dijo?

¿La mamá de Aldo de Nigris, ganador de La casa de los famosos México 2025, vende ropa en un tianguis?

Hace unos días, el 22 de octubre para ser exactos, comenzó a circular en redes una fotografía de la señora Leticia de Nigris, madre de Aldo de Nigris, en la que aparece atendiendo su puesto en el mercado “La Consti”, mostrando su característico buen ánimo y luciendo una playera con la imagen de su hijo. En la imagen se le ve vendiendo ropa, calzado y bolsos mientras presume al flamante campeón de La casa de los Famosos México 2025.

Ante esto, las críticas contra Aldo se hicieron llegar en redes sociales, pues aseguran que por medio del premio y su sueldo en el reality, podrían ayudar a que su mamá no estuviera en esa situación.

Cabe recordar que, según declaraciones de su madre, Lety, el exfutbolista presuntamente habría recibido un pago aproximado de 70 mil pesos por semana durante su participación en el reality show, lo que representaría alrededor de 700 mil pesos en total. A esa cantidad se sumarían los cuatro millones de pesos del premio principal, además de un bono adicional otorgado por Mercado Libre, cuya cifra exacta no fue revelada. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial. Por esta razón, lo antes mencionado queda en calidad de rumor.

¿Qué dijo Aldo de Nigris acerca de la imagen de su mamá vendiendo en un tianguis?

La imagen donde aparece Leticia de Nigris, madre de Aldo de Nigris, vendiendo ropa en un tianguis de Monterrey generó revuelo en redes. Algunos la elogiaban por su humildad hasta los que lo tomaron como una señal de necesidad económica.

Fiel a su estilo relajado y con el característico humor regiomontano, Aldo de Nigris se mostró lejos de cualquier molestia a dichas imágenes virales:

Sí, mi mamá la captaron in fraganti en la paca, en el mercado, pero mi mamá siempre ha hecho eso, está superbién que siga siendo ella misma. Yo con razón decía ‘ah chin*a, no encuentro ropa, no encuentro calzones’, se los llevó a vender al mercadito, a lo mejor recién puestos, no los lavó, quién sabe. Aldo de Nigris

Su reacción fue celebrada por sus seguidores, quienes destacaron sus palabras y que su mamá continúe vendiendo como antes.

¿Qué dijo Aldo de Nigris sobre el “robo” que sufrió por parte de su abuela, doña Lety?

Durante una conversación con su tío Poncho de Nigris en el podcast que éste conduce, Aldo de Nigris compartió varias anécdotas sobre su experiencia en La casa de los famosos México. En medio del buen humor que caracterizó la charla, el exfutbolista confesó entre risas que, al volver a Monterrey tras su participación en el reality, descubrió que le faltaba dinero y que la responsable habría sido nada menos que su abuelita, Leticia Guajardo, cariñosamente conocida como “doña Alegría”:

Llegué a la casa y esos son los verdaderos putaz... con Doña Alegría. Me robó un dinerillo. Aldo de Nigris

Su tío Poncho también tomó el comentario con buen humor y sin mostrar mayor asombro, dando a entender que ese tipo de situaciones son algo común dentro de la familia.

Además de aclarar el tema de su madre en el tianguis, Aldo también retomó lo mencionado recientemente en redes sobre el robo que le hizo su abuela:

“ Yo con el dinero soy medio desapegado. Yo había dicho antes de entrar a La casa de los famosos México que ella había encontrado un cajón que tenía en mi casa y pues empezó a agarrar, poquito, pero poquito ”, finalizó.

Al parecer, dicha acción no fue algo que le haya molestado o sorprendido.

