Aldo de Nigris responde si su familia se quedará con los 4 mdp que ganó en La casa de los famosos México

Aldo de Nigris puso fin a las especulaciones y aclaró si su familia buscará quedarse con el dinero del premio que ganó tras coronarse como el gran vencedor de La casa de los famosos México 2025.

El exfutbolista fue contundente al aclarar los rumores que involucran a su tío Poncho de Nigris y a su abuela doña Lety, dejó claro si habrá problemas con el millonario premio que obtuvo en la ‘casa más famosa de México’.

Aldo de Nigris gana La casa de los famosos México. / Redes

¿La familia Aldo de Nigris quiere quedarse con el premio del ganador de La casa de los famosos México?

Aldo de Nigris puso fin a las especulaciones que surgieron tras su triunfo en La casa de los famosos México 2025. Luego de que se difundió en redes sociales que su abuela, doña Lety, y su tío, Poncho de Nigris, supuestamente querían quedarse con parte del premio de cuatro millones de pesos, el exfutbolista decidió hablar al respecto y dejar las cosas claras.

Durante una entrevista con Maxine Woodside en el programa Todo para la Mujer, el influencer de Monterrey, Nuevo León, fue directo al desmentir los rumores.

“Lo dicen jugando, lo dicen para hacer polémica. Claro que no es real, de hecho he hablado con ellos y están para lo que me puedan ayudar”, destacó el youtuber.

Con estas declaraciones, el ganador del reality show explicó que no existe ningún tipo de conflicto con su familia y que la buena relación con sus seres queridos sigue intacta.

¿Cuánto dinero se lleva Aldo de Nigris tras impuestos? Aquí te contamos la cifra final del premio de La casa de los famosos México 2025. / Foto: FB/La casa de los famosos México

¿En cuánto queda el premio de Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025 tras impuestos?

Durante su participación en La casa de los famosos México 2025, Aldo de Nigris anticipó que parte de su premio sería destinado a su familia, específicamente para comprarle una casa a su mamá.

Tras proclamarse ganador, el influencer se llevó los cuatro millones de pesos del premio, además de lo acumulado en MercadoPago y el sueldo semanal que recibía semanalmente durante su estancia en el reality show.

No obstante, parte de estas ganancias será destinada al pago de impuestos correspondientes, los cuales serán descontados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Con una retención del 35%, equivalente a 1 millón 400 mil pesos, el premio neto que finalmente quedará en manos de Aldo de Nigris será de 2 millones 600 mil pesos.

Aldo de Nigris quería compartir su premio con Abelito tras ganar La casa de los famosos México 2025. / Foto: FB/La casa de los famosos México

Aldo de Nigris quería compartir el premio con Abelito

Durante la tercera temporada, Aldo de Nigris y Abelito se convirtieron en uno de los dúos más queridos de La casa de los famosos México, formando lo que muchos calificaron como el bromance más popular del programa. Antes de apagar las luces de la casa tras su triunfo, Aldo se mostró conmovido y expresó su deseo de compartir parte del premio con su amigo.

“Gali, te puedo decir algo. Me gustaría compartir parte del premio con Abelito porque me la pasé muy bien en el tiempo aquí con él y me ayudó mucho a pasarla bien y todo”, dijo entre lágrimas.

Sin embargo, Abelito no aceptó el gesto y reconoció el gesto noble de Aldo. Durante la conferencia de prensa, a la que asistió TVNotas, tras la final, el influencer rechazó la propuesta.

“Mi compadre demuestra ser el número uno, corazón noble, amabilidad, es un tipazo por donde quiera que miren. Cuando me dijo del premio, de que ‘Ahí te va un pedazo del premio’, le dije ‘No, viejón, bien merecido y ganado, eres total merecedor, tiene una misión con ese premio que es comprarle una casa a su mamá y así va a ser”, dijo Abelito.

Agregó que “de ahí no quiero nada porque con el hecho de conocerlo en la casa y que la vida me lo haya dado en este momento, para mí ya salgo ganando y hasta le debo al viejo. Estoy muy agradecido y del premio no voy a recibir ningún centavo”.

