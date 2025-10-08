Aldo de Nigris abandonó la fiesta de Galilea Montijo por este fuerte motivo; lanza inesperado anuncio: “Lloro”

Tras coronarse como ganador de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’, Aldo de Nigris se dio cita en la fiesta de exhabitantes de Galilea Montijo. Sin embargo, generó controversia que no se le vio por ningún lado. Algunos usuarios notaron la ausencia del sobrino de Poncho de Nigris y él no tardó en responder que ¡Tuvo que abandonar el festejo! ¿Regresó a Monterrey?

Aldo de Nigris, integrante del team ‘Noche’, se sinceró sobre los motivos por los cuales tuvo que abandonar la fiesta de Galilea Montijo. Eso no es todo, también lanzó un desgarrador mensaje sobre su familia e hizo un anuncio que causó controversia entre sus fans. ¡Se mostró vulnerable!

Aldo de Nigris ganó La casa de los famosos México / IG: @lacasafamososmx / Alex Isunza y Johany Sánchez

¿Qué pasó en la fiesta de Galilea Montijo tras la gran final de La casa de los famosos México?

La noche del pasado martes 7 de octubre, diversas celebridades se dieron cita en la gran fiesta de Galilea Montijo, llamada el ‘Galifest’ que lleva a cabo tras la gran final de ‘La casa de los famosos México’. En dicha celebración asistieron varios de los exhabitantes del reality. ¡Los videos en redes no se hicieron esperar!

A través de redes sociales como X, Instagram y TikTok, se volvieron virales los clips de la gran fiesta, en la que se pudo percibir la presencia de famosos como:



Karime Pindter

Tania Rincón

Abelito

Elaine Haro

Wendy Guevara

Diego de Erice

Luis Rodriguez, ‘el Guana’

Dalilah Polanco

Priscila Valverde, entre otras personalidades

Así fue la fiesta de Galilea Montijo para el cierre de La casa de los famosos México 2025 / Captura de pantalla

En dicha celebración, según los videos de redes, hubo de todo. Un fuerte acercamiento entre Wendy Guevara y Aarón Mercury, la cual desató rumores de que presuntamente se dieron un beso. Además, la misma conductora de las pre y postgalas de ‘La casa de los famosos México’ llamó “mueble” a Priscila Valverde y hasta se le captó ¿en plena discusión con Galilea Montijo por ‘malacopa’?

Si embargo, la asistencia de Aldo de Nigris tampoco pasó desapercibida. En las historias de algunos presentes en la fiesta de Gali captaron al joven muy contento en compañía de Elaine Haro y de Abelito. ¡Los rumores de un coqueteo creció en redes!

Aldo de Nigris y Elaine Haro tuvieron un cariñoso encuentro en la fiesta de Galilea Montijo. / IG: @aldotdenigris

¿Por qué Aldo de Nigris abandonó la fiesta de Galilea Montijo?

Luego de que se volvió viral el momento que compartieron Elaine Haro y Aldo de Nigris, exhabitantes de ‘La casa de los famosos México’, en la fiesta de Galilea Montijo, lo que llamó la atención fue la ausencia del también sobrino de Poncho de Nigris. ¡Hasta la Montijo preguntó por él

“Bueno solamente quería hacer un paréntesis, gracias a todos y cada uno de ustedes por venir… Abelito, Aldo, ¿dónde está Aldo? Bueno ahí anda Aldo”, dijo Gali.

Por esta razón, el también conocido como ‘el Niño bien’ utilizó sus redes sociales para explicar el motivo por el cual tuvo que abandonar la gran fiesta de Montijo.

Aldo de Nigris reveló por qué se fue de la fiesta de Galilea Montijo. / IG: @aldotdenigris

A través de su cuenta oficial de Instagram, De Nigris explicó que se tuvo que retirar de la fiesta de Montijo debido a que “tenía que dormir”, ya que tenía asuntos que atender muy temprano y no había podido descansar

“Ahorita vengo de la fiesta de Gali, hizo una fiesta con todos los que participaron en el proyecto, yo fui un ratito... No voy a ver tanto el teléfono porque hoy me tengo que dormir temprano. Mañana pasan por mí a las 7 de la mañana para llevarme a Televisa y si agarro el celular no voy a dormir” Aldo de Nigris

Aldo de Nigris / IG

¿Qué anuncio hizo Aldo de Nigris tras ganar La casa de los famosos México?

Por otro lado, Aldo de Nigris, sobrino de Poncho de Nigris, lanzó un fuerte mensaje a sus seguidores. El regiomontano señaló que, aunque se ha sentido muy contento por el cariño del público, todavía no ha podido hablar con su familia.

“Apenas vengo agarrando el celular, ya el niño bien, ya va agarrando el celular. Quería comentarles que todavía no hablo con mi familia, ahorita les voy a hablar, pero ando bien agradecido por todo. Ahí andaban poniendo que ando medio desaparecido de las redes, pero es que ando bien put..ado, en tres días no es mam.. que he dormido como tres horas” Aldo de Nigris

Asimismo, Aldo de Nigris puntualizó que, cuando pueda, verá todos los videos en los que lo han etiquetado. Sin embargo, destacó que intentará descansar y buscará contactar a sus seres queridos. No obstante, lo que también llamó la atención fue el contundente anuncio que lanzo. ¿Ya regresó a Monterrey?

Familia de Aldo de Nigris / IG: @aldotdenigris

“Nada más decirles que estoy bien agradecido, me han estado mandando videos, ahorita voy a ver un poquito y voy a tratar de descansar, de hablar con mis papás. Me entra el sentimiento, de repente lloro porque veo los videos que ni yo me la creo, uno allá adentro no piensa que lo está viendo mucha gente”. Aldo de Nigris

“Es falso, no voy a estar en Monterrey en estos días, yo les avisaré. Creo que lo más probable es que llegue el domingo, de aquí al jueves creo que voy a estar grabando con Televisa, ando desde las 6 de la mañana hasta que me dé el cuerpo. Duré como 40 horas sin dormir, pero todo vale la pena… Quiero andar chambeando”, agregó.

Al momento, Aldo de Nigris tampoco ha dado a conocer si será parte de un nuevo proyecto tras ganar ‘La casa de los famosos México’. Cabe recordar que el famoso no descartó incursionar en la industria de la actuación.