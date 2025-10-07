Aldo de Nigris gana La casa de los famosos México y ahora ¿quiere probar suerte como actor?

El reciente triunfo de Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025 sigue generando conversación dentro y fuera de las redes sociales. El exfutbolista regiomontano conquistó al público con su carisma, disciplina y cercanía con los demás habitantes, lo que lo llevó a convertirse en el gran ganador de la tercera temporada del reality más popular del país. Ahora, con la fama que le dejó el programa, De Nigris sorprendió con una inesperada confesión: ¿podría dedicarse a la actuación?

Mira: Doña Lety confiesa el sueldo de Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025

Tras victoria de Aldo de Nigris se corrieron rumores de filtraciones sobre el ganador de La casa de los famosos México / Especial

¿Aldo de Nigris se dedicará a la actuación tras La casa de los famosos México 2025?

Este lunes 6 de octubre, apenas unas horas después de salir del encierro de La casa de los famosos México 2025, los finalistas y el flamante ganador Aldo de Nigris se presentaron ante los medios en una conferencia de prensa que dio mucho de qué hablar. Frente a las cámaras de TVNotas, el exfutbolista regiomontano fue directo al hablar sobre su futuro, dejando claro que está abierto a nuevas oportunidades en el mundo del espectáculo. Aunque él mismo pensaba que regresaría a Monterrey para retomar su vida, la prensa no tardó en cuestionarlo sobre la posibilidad de aceptar nuevos retos, incluyendo otros realities o incluso proyectos actorales.

Con la misma sinceridad que lo caracterizó durante el reality, Aldo de Nigris no se guardó nada y habló sobre su interés por la actuación. “Yo creo que tendría que calarme, nunca he actuado en mi vida. Sí me gustaría tener un tallercito de actuación para aprender, no me gustaría llegar sin saber nada, sí se me hace una falta de respeto para la gente que sí le sabe”, expresó el ganador de La casa de los famosos México 2025, dejando ver su respeto por el medio artístico y su deseo genuino de prepararse antes de dar el salto a la actuación.

Eso sí, Aldo también dejó claro que no se lanzaría a actuar solo por moda o por presión, sino porque realmente le apasione. “En la vida quiero hacer lo que me gusta y pues no voy a saber hasta que lo intente”, agregó.

Mira: La casa de los famosos México: ¿Aldo de Nigris no era el ganador? Captan contundente error en plena final

¿Aldo de Nigris tiene proyectos en puerta tras ser ganador de La casa de los famosos México 2025 ?

Hasta el momento no se ha confirmado ninguna propuesta formal para Aldo de Nigris tras su triunfo en La casa de los famosos México 2025, pero los fans ya están soñando en grande. En septiembre, mientras el regiomontano aún estaba encerrado en el reality, comenzó a circular en redes una idea que encendió la imaginación colectiva: verlo como protagonista del remake de la icónica telenovela Amor Real. La propuesta tomó fuerza cuando la productora Carla Estrada reaccionó públicamente a las peticiones del público y hasta se animó a compartir montajes donde Aldo, Aarón Mercury y Elaine Haro aparecían caracterizados como los personajes principales.

Carla Estrada reveló que ha recibido decenas de mensajes de seguidores pidiéndole que considere a estos tres famosos para encabezar el nuevo elenco de Amor Real, la exitosa novela que en su momento protagonizaron Adela Noriega, Fernando Colunga y Mauricio Islas. Y no solo lo dijo, ¡lo mostró! En sus redes sociales, la productora compartió imágenes editadas donde colocó los rostros de Aldo de Nigris como Manuel Fuentes Guerra (papel de Colunga), Aarón Mercury como Adolfo Solís (Mauricio Islas) y Elaine Haro como Matilde Peñalver y Beristáin, el icónico personaje que inmortalizó Adela Noriega. ¿Será que el sueño de los fans se convierte en realidad?

La productora no ha dado luz verde oficial al proyecto, pero el simple hecho de que haya compartido las imágenes ha desatado una ola de especulaciones y entusiasmo.

Te puede interesar: Aldo de Nigris, ganador de ‘La casa de los famosos México’: ¿Qué hará con sus 4 millones de pesos?