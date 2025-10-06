Aldo de Nigris, ganador de ‘La casa de los famosos México’: ¿Qué hará con sus 4 millones de pesos?

Muchas dudas han surgido tras el triunfo de Aldo de Nigris en ‘La casa de los famosos México 2025’. Una de las principales ha sido lo que hará con los 4 millones de pesos que ganó. Aquí te contamos todo lo que se sabe.

¿Cómo quedaron los primeros lugares de ‘La casa de los famosos México 2025’?

El pasado domingo 5 de octubre, se llevó a cabo la gran final de ‘La casa de los famosos México 2025’. El ganador absoluto fue Aldo de Nigris, en tanto que el resto de los 4 finalistas quedaron de la siguiente manera:

Segundo lugar: Dalilah Polanco

Tercer lugar: Abelito

Cuarto lugar: Shiky

Quinto lugar: Mar Contreras

Los resultados fueron bien recibidos por la mayoría del público, principalmente tras el presunto fraude de la salida de Aarón Mercury. Según muchos usuarios, Mercury no debió convertirse en el sexto habitante en ser eliminado, ya que era uno de los más apoyados en redes sociales.

Al preguntarle sobre esto, el propio Mercury sostuvo que su salida fue orgánica, es decir, que fue por decisión del público y no por algún tipo de “trampa” por parte del público.

¿Qué dijo Aldo de Nigris sobre el premio de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Tras anunciarse que era el ganador de ‘La casa de los famosos México 2025’, Aldo de Nigris expresó su deseo de compartir su premio de cuatro millones de pesos con Abelito, admitiendo que su deseo era que él ganara el reality.

“Me gustaría compartir parte del premio con Abelito, porque me la pasé muy bien en el tiempo aquí con él y me ayudó mucho a pasarla bien y todo”, expresó entre lágrimas.

Si bien su intención era dividir el dinero, poco después dio unas declaraciones que, para muchos, significaría que cambió de opinión. Y es que el influencer mencionó que, entre otras cosas, planeaba comprarle una casa a su madre.

“Voy a tratar de comprarle una casa a mi mamá, ir de viaje más y a ver ahí a dónde me voy con el Rambo, que es mi perro” Aldo de Nigris

Pese a la molestia del público por el aparente cambio, Abelito no solo lo defendió, sino que también dejó claro cuál era su postura ante la posibilidad de que su gran amigo le diera parte del premio.

¿Por qué Abelito rechazó la propuesta de Aldo de Nigris de compartir el premio de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Tras salir de ‘La casa de los famosos México 2025’, Abelito se dijo muy honrado de que Aldo de Nigris contemplara la idea de compartir su premio con él, pues eso solo demostraba el “gran corazón que tiene”.

No obstante, sostuvo que el regiomontano se merecía el premio por completo y, si bien agradeció su ofrecimiento, declinó la oferta.

“Me estremezco. Mi compadre demuestra por qué es el número uno. Si se lo preguntan, ahí está la respuesta: por su corazón noble, su amabilidad… es un tipazo por donde lo vean. La verdad, cuando me dijo lo del dinero, le respondí: ‘¿Qué pasó, viejo?’. La neta, yo digo que bien merecido, bien ganado. Es totalmente merecedor de ese premio. Tiene una misión que cumplir con ese dinero: comprarle una casa a su mamá, y así va a ser”, resaltó.

Incluso, declaró que su mayor “premio” fue haberlo conocido dentro de ‘La casa’, pues no solo le dio grandes momentos, sino que también formaron una gran amistad.

“Yo no quiero nada, porque con el simple hecho de haberlo conocido en La casa y que la vida me lo haya puesto en ese momento y en esa circunstancia, ya salí ganando. Y hasta siento que le debo al viejo. Del premio, no voy a recibir ni un centavo”, puntualizó.

