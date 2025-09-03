¿Aldo de Nigris lloró por Mariana Botas? Él niega haber llorado por Abelito en La casa de los famosos México

La más reciente gala de eliminación en La casa de los famosos México no solo dejó corazones rotos con la salida de Mariana Botas del ‘cuarto Día’ también generó una ola de emociones dentro del ‘team Noche’, especialmente por un momento que protagonizó Aldo de Nigris. El exfutbolista fue captado conmovido hasta las lágrimas durante la dinámica del ‘carrusel’. ¿Lloró por Mariana Botas o por Abelito?

Aldo de Nigris llora en la ‘gala de eliminación’ en La casa de los famosos México 2025

Todo ocurrió cuando Mariana Botas entró al carrusel de La casa de los famosos México junto a Abelito y Aarón Mercury en ‘la gala de eliminación’, generando una fuerte tensión en la casa.

Durante la transmisión en vivo, Galilea Montijo se preparaba para anunciar la decisión del público mientras los nominados se mantenían en el carrusel. Fue en ese momento cuando las cámaras captaron a Aldo de Nigris visiblemente afectado, limpiándose las lágrimas.

Aunque muchos internautas señalaban con claridad que el llanto era por Abelito (su amigo inseparable dentro del reality), otros creían que respondía a otros intereses, tales como la amistad con Aarón o el posible shippeo con Mariana Botas. ¿Cuál es la verdad?

Aldo de Nigris llorando en gala / Redes sociales y canva

Aldo de Nigris niega haber llorado por Abelito en la LCDLFM

La escena no pasó desapercibida para el resto del ‘cuarto Noche’, y tras la gala de eliminación, durante una charla nocturna, compartiendo cama con Abelito, el tema salió a relucir. Entre risas y comentarios, Aldo aseguró que no había llorado .

“No, yo no lloré”, dijo con una sonrisa, mientras sus compañeros lo rodeaban entre carcajadas.

“No, te lo juro que yo no lloré”, insistió cuando el grupo, que incluía a Alexis Ayala, Elaine Haro, Aarón y Mar, lo cuestionaron por el divertido y emotivo momento.

Aldo de Nigris negó de manera irónica haber llorado, pues tomó el momento en el cuarto a manera de risa, porque claro, fue evidente que lloró por Abelito. Por ello, Alexis Ayala señaló que esa llorada era “súper válida”.

¿Por qué Aldo de Nigris y Abelito son los favoritos del público en La casa de los famosos México?

Más allá de las bromas, lo que ha llamado poderosamente la atención del público y de sus compañeros es el lazo que han desarrollado Aldo de Nigris y Abelito dentro de La casa de los famosos México. Alexis Ayala lo describió como un vínculo “natural”, lleno de autenticidad.

“Es por naturaleza, no es pensado, eso tiene mucho valor”, subrayó el actor. Incluso Mar, otra de las integrantes del ‘cuarto Noche’, no dudó en bromear diciendo: “Fueron separados al nacer”, provocando risas entre todos.

La relación entre Aldo y Abelito se ha convertido en uno de los ejes emocionales del reality, y momentos como este demuestran que detrás de las estrategias y competencias, La casa de los famosos México también ha sido un espacio donde han surgido amistades reales.

Aunque Aldo de Nigris insista en que no lloró, lo cierto es que sus lágrimas reflejan la intensidad emocional que se vive dentro del programa.

