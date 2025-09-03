La casa de los famosos México: Mariana Botas se sincera sobre Aldo de Nigris, ¿traición a Elaine Haro?

La participación de Mariana Botas en ‘La casa de los famosos México 2025’ fue muy sonada, principalmente en las últimas semanas por su aparente atracción con Aldo de Nigris. Ahora que salió del reality, la actriz confiesa cuáles son sus verdaderos sentimientos hacia el influencer, quien también se volvió muy cercano a su amiga Elaine Haro, ¿se desarrolla un triángulo amoroso?

¿Mariana Botas se enamoró de Aldo de Nigris en ‘La casa de los famosos México 2025’?

En su momento, la propia Mariana Botas reconoció sentir una atracción, al menos física, por Aldo de Nigris. Durante una conversación con algunos de sus compañeros de ‘La casa’, confesó que el sobrino de Poncho de Nigris estaba “hecho a mano”.

Desde ese entonces, los usuarios aseguraron que podría desarrollarse un romance entre ellos. Para reforzar aún más las especulaciones, Mariana se negó a devolverle una sudadera que Aldo le prestó en su momento. Esta acción fue considerada por los fans como una confirmación de que, al menos, la actriz sí se estaba enamorando de Aldo.

Las celebridades comenzaron a ser más cercanas con el paso del tiempo y, pese a estar en habitaciones diferentes, convivían bastante. Si bien algunos se mostraron muy felices por el aparente desarrollo de su relación, algunos recordaron que Elaine Haro, al parecer, también tenía sentimientos por Aldo De Nigris.

Elaine empezó a mostrar una actitud, para muchos, “insistente” con Aldo. Incluso, en una de las fiestas, la joven le pidió que bailaran juntos, sin importar que el influencer, al parecer, no estaba tan cómodo con la situación.

Este posible romance no generó tanta emoción, pues Haro también mostró un cierto interés por Aarón Mercury. Incluso, el mismo Poncho de Nigris mencionó que no le gustaría que su sobrino estuviera con ella o Mariana, ya que, según él, ambas tiene voz de “Minion”.

¿Qué siente Mariana Botas por Aldo de Nigris? Esto dice la actriz tras salir de ‘La casa de los famosos México’

En una reciente entrevista para el programa ‘Cuéntamelo Ya!’, Mariana Botas no solo aclaró si ya le devolvió la famosa sudadera a Aldo de Nigris, sino también habló sobre sus verdaderos sentimientos hacia él.

Sobre lo que siente por Aldo, dijo que solo lo quería como un amigo, pues pasó muchos momentos agradables con él, así como con otros habitantes de ‘La casa’. De igual forma, aseguró que ya le regresó su sudadera a Aldo.

“Ya, por favor, paren con eso. Aldo es un compañero, la verdad es que conectamos, como con varios de mis otros compañeros. Me cae muy bien y, tranquilas, chicas, ya tiene su sudadera, no pasa nada” Mariana Botas

Con estas declaraciones, deja claro que la relación con Aldo es solo de amistad y que esta situación no afectó la unión que mantuvo con Elaine Haro en ‘La casa’.

¿Qué piensa Mariana Botas sobre Elaine Haro tras salir de ‘La casa de los famosos México’?

Si bien Elaine Haro y Mariana Botas no se pelearon por Aldo de Nigris, como muchos especularon en su momento, sí hubo un distanciamiento entre ellas después de que Haro se cambiara al cuarto Noche.

Tras salir de ‘La casa’, Mariana sostuvo que su amiga empezó a comportarse de manera distinta desde este acontecimiento y se había vuelto más unida a los compañeros de esa habitación. Si bien dijo no dudar que la joven tenga “un buen corazón”, tampoco descartó que se cambiara de cuarto por plena estrategia.

Cabe resaltar que, tras la salida de Botas, Elaine no lloró, como lo hizo cuando se fueron Ninel Conde y Priscila Valverde. Incluso celebró que ninguno de los integrantes de su nuevo cuarto saliera.

Todo esto causó opiniones divididas en redes sociales. Algunos aseguraron que Mariana era “hipócrita” por “hablar mal” de su amiga, mientras que otros apoyaron su postura, afirmando que Elaine “ya no era la misma”.

Si bien en redes se especuló sobre un triángulo amoroso entre Elaine, Mariana y Aldo, la realidad es que, al menos por parte de Botas, no existe un sentimiento de amor por el influencer. En tanto que Elaine y Aldo continúan siendo muy cercanos, pero aún no han dado señales claras un romance.

