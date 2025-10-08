Galilea Montijo lanza dardo a Alexis Ayala ¡presentó a Guana en su fiesta como “ensamble”! ¿Fue team Día?

La esperada fiesta de Galilea Montijo, celebrada tras el final de La casa de los famosos México 2025, terminó convirtiéndose en un nuevo campo de batalla mediático. Lejos de los brindis y la música, el momento más comentado llegó cuando la conductora tomó el micrófono y lanzó una frase que muchos interpretaron como una indirecta para Alexis Ayala, reavivando viejas tensiones con Guana, su excompañero dentro del reality.

Así fue la fiesta de Galilea Montijo para el cierre de La casa de los famosos México 2025

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre Guana que encendió la polémica con Alexis Ayala en su fiesta?

Durante su exclusiva celebración el lunes 7 de octubre, Galilea Montijo presentó a Guana con una introducción especial. Sin embargo, sus palabras fueron interpretadas como una clara referencia a la vieja disputa que este tuvo con Alexis Ayala. Frente a los asistentes, Galilea expresó:

“Voy a tomar el micrófono para presentar a alguien que es ensamble… (gritos de la gente) que para ser ensamble tienes que ser muy cabrón, por cierto, por si alguien no sabe. Esta noche es parte de la familia de esta temporada y nos quiere cantar: Guana.” Galilea Montijo

La frase bastó para encender las redes. Muchos usuarios aplaudieron que Galilea defendiera el talento de Guana, mientras otros consideraron que la conductora “reavivó innecesariamente” una rivalidad que ya parecía superada. Algunos mensajes incluso la acusaron de “incitar al odio” entre los seguidores del reality.



“Galilea incitando al odio nuevamente y destapando su favoritismo por ciertos participantes!! Qué lamentable!!!”

“Bravo Galilea, jamás se debe demeritar el trabajo de nadie”

“Pues aunque les duela, sólo es un ENSAMBLE”.

“Galilea siempre fue team día”

“No por nada no invitó a “mueblexis”

El momento quedó grabado en múltiples clips que circularon en TikTok, donde se puede ver a Guana interpretar varios temas ante el público, entre aplausos y ovaciones.

“Nomás quería presentar a alguien que es ensamble, que pa ser ensamble tienes que estar muy cabron por cierto”



Se siguen arrastrando a Alexis Ayala ahora hasta en la fiesta de Gali y todos con Guana 🫶🏻 #LaCasaDeLosFamososMx

¿Por qué empezó la pelea entre Alexis Ayala y Guana en La casa de los famosos México 2025?

La tensión entre Alexis Ayala y José Luis “el Guana” Rodríguez nació dentro de La casa de los famosos México 2025, cuando ambos coincidieron en la tercera temporada del exitoso reality. En aquel momento, el actor del team Noche lanzó duras críticas hacia su compañero por sus constantes interpretaciones musicales dentro del programa.

Ayala, visiblemente molesto, cuestionó que Guana “quisiera cantar todos los días” pese a no considerarlo un cantante profesional. En una conversación captada por las cámaras, dijo sin filtro:

Alexis Ayala “¿Te digo una cosa? Al chile, se va a oír bien c… lo que voy a decir, ¿qué v… tiene que estar cantando todos los p*tos días si no es cantante? Es un ensamble de teatro, ca…, hace teatro musical. No tiene que cantar todos los días, no es cantante, no es compositor, no tiene que tener la hora del trovador, no tiene que hacer un remate de cada cosa que la gente dice, mejor brilla de vez en cuando.”

El comentario fue duramente criticado en redes, donde varios usuarios lo tacharon de “prepotente” y “despectivo”. Algunos actores del medio incluso salieron en defensa de Guana, asegurando que el ensamble teatral es una de las bases más importantes de la formación escénica.

Guana y Alexis Ayala

¿Cómo reaccionó Guana tras los polémicos comentarios de Alexis Ayala en La casa de los famosos México 2025?

Tras su salida de La casa de los famosos México, Guana fue cuestionado por la polémica. Sin perder el sentido del humor, dijo sentirse orgulloso de ser parte del ensamble teatral y aprovechó para resaltar el nivel artístico que existe en México.

“Estoy bien orgulloso de ser ensamble desde que inició. He conocido gente talentosa y el ensamble teatral en nuestro país no le pide nada a otros como en Broadway, Londres, España, Argentina”, puntualizó.

Además, bromeó al mencionar que incluso su novia se queja de que canta todo el tiempo. Su respuesta, calmada y elegante, fue aplaudida por el público, contrastando con el tono confrontativo que mantuvo Ayala dentro del programa.

Guana habla de Alexis Ayala sobre sus comentarios en La casa de los famosos

¿Alexis Ayala se arrepintió tras salir de La casa de los famosos México 2025? Esto respondió sobre su polémica con Guana

Cuando Alexis Ayala abandonó La casa de los famosos México, reconoció que sabía perfectamente que su comentario generaría controversia. El actor aclaró que sus palabras no tenían la intención de ofender a Guana, sino de crear tensión dentro del juego, ya que ambos pertenecían a equipos rivales.

“Lo hice totalmente consciente de que estaban las cámaras, lo hice muy tarde, yo casi nunca usé malas palabras dentro de la casa y en ese momento lo usé. Yo siempre le dije a Guana que era muy talentoso. Jamás hablé de su talento, jamás puse en duda a la persona o el caballero que es”, explicó.

También admitió que su estrategia era desestabilizar al integrante del team Día, aunque lamentó si sus declaraciones fueron malinterpretadas. Con ello, trató de dar por cerrado el tema, aunque la reciente intervención de Galilea Montijo parece haber reabierto viejas heridas.