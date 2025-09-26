Mariana Treviño regresa a ‘Mentiras’ y defiende al Guana tras ser llamado ensamble de teatro por Alexis Ayala

Después de más de 15 años, Mariana Treviño volvió a interpretar a Lupita en ‘Mentiras, el musical’, y su regreso no solo fue celebrado por el público con ovaciones, sino también por la comunidad teatral que la vio levantar la voz en defensa del trabajo actoral en México. La actriz no se quedó callada ante los polémicos comentarios de Alexis Ayala, quien criticó duramente al Guana, actor y comediante, por su participación en teatro musical como parte del ensamble.

Guana y Alexis Ayala / Redes sociales y TikTok: lacasafamososmx

¿Qué dijo Alexis Ayala sobre el Guana y su papel como ensamble en el teatro musical en La casa de los famosos México?

La polémica se desató cuando Alexis Ayala, en una noche de fiesta dentro de La casa de los famosos México, lanzó frases que muchos consideraron ofensivas y despectivas hacia el trabajo del Guana en el teatro.

Durante una transmisión dentro de La casa de los famosos México, Alexis Ayala se refirió al Guana como “traicionero” y cuestionó su rol en el teatro musical, palabras que fueron consideradas como que presuntamente habría minimizando su trabajo como parte del ensamble. En sus palabras, soltó:

Alexis Ayala “¿Te digo una cosa? Al chile, se va a oír bien cul... lo que voy a decir, ¿qué verg... tiene que estar cantando todos los p... días si no es cantante? Es ensamble de teatro, cabrón, hace teatro musical (...) No tiene que cantar todos los días, no es cantante, no es compositor, no tiene que tener la hora del trovador, no tienes que hacer un remate de cada cosa que la gente dice, mejor brilla de vez en cuando”.

Las declaraciones no tardaron en generar reacciones dentro y fuera del reality, especialmente entre quienes conocen el esfuerzo que implica formar parte del ensamble teatral, donde se canta, se baila, se actúa y se sostiene la magia del escenario.

Pero Mariana, con tablas y corazón, salió a defender no solo a su colega, sino a toda una comunidad que sostiene el escenario desde las sombras.

¿Cómo respondió el Guana al ser llamado “ensamble de teatro” por Alexis Ayala en La casa de los famosos México 2025?

Lejos de engancharse con el comentario, Guana, exhabitante de La casa de los famosos México, respondió con elegancia y orgullo en una transmisión en vivo junto a Marie Claire Harp “la informatrix” de la temporada.

El actor y comediante recordó que tiene 31 años de carrera artística, aunque su presencia en televisión comenzó hace poco más de seis años gracias a programas como Me caigo de risa.

“Estoy bien orgulloso de ser ensamble desde que inicié. He conocido gente talentosa y el ensamble teatral en nuestro país no le pide nada a otros como en Broadway, Londres, España, Argentina”. Guana

Además, compartió que ha sido ensamble, cover, swing, suplente y protagonista, y que cada uno de esos roles le ha dejado aprendizajes y satisfacciones. Sobre Ayala, fue claro:

“Es un juego, son estrategias, lo que pasó ahí lo dejo (...) Él es bueno en los posicionamientos, yo no me sé comportar así, yo no me sé enfrentar a un personaje de esa forma”, dijo Guana.

Incluso bromeó con que su novia, Citlali, también se queja de que canta todo el tiempo, pero reiteró que no se toma personal lo dicho por Ayala:

“Lo que dijo del ensamble no me lo tomo personal, a eso me dedico. No seré cantante, pero lo he disfrutado por 30 años en el canto musical (...) Estoy orgulloso de cada uno de mis compañeros con los que he compartido escenario”. Guana

Guana habla de Alexis Ayala sobre sus comentarios en La casa de los famosos / Especial

¿Cómo reaccionó Mariana Treviño a lo que dijo Alexis Ayala de Guana como ensamble en La casa de los famosos México 2025?

Durante su regreso triunfal a Mentiras, el musical, Mariana Treviño fue ovacionada por el público en el Teatro Aldama, donde volvió a dar vida a Lupita, personaje que ella misma ayudó a construir junto al autor de la obra. Pero más allá del aplauso, Mariana aprovechó para hablar sobre el valor del ensamble y defender al Guana.

Mariana Treviño “No hay grados, en teatro nadie es más importante que nadie, nadie es más protagonista que nadie. Las tablas son las tablas, el piso es plano y todos estamos parados en él”

La actriz, que ha brillado en cine, televisión y teatro, dejó claro que en el escenario no hay jerarquías, y que el trabajo del ensamble requiere talento, disciplina y pasión:

“Cantar teatro musical requiere muchísimo entrenamiento, talento, garra... ya vieras, no cualquiera. Y el Guana, yo lo he visto, es impresionante”. Mariana Treviño

Con estas palabras, Mariana no solo defendió a su colega, sino que reivindicó el valor del teatro musical en México, donde el ensamble es el corazón que late detrás de cada función.

Así defendió Mariana Treviño a Guana:

¿Qué es y por qué el ensamble teatral es tan importante en México?

Aunque muchos espectadores solo centran la atención en los protagonistas, el ensamble teatral es el corazón de cualquier montaje musical. Son quienes sostienen la energía del escenario, complementan la narrativa y enriquecen cada número con coreografías, armonías y presencia escénica. En México, figuras como Guana han mostrando que ser ensamble no es un papel secundario, sino una pieza clave para que la magia del teatro cobre vida.

Son los pilares invisibles que sostienen cada obra, los que cantan, bailan, cambian de personaje, cubren ausencias y hacen que el espectáculo continúe. En México, el ensamble ha sido históricamente poco reconocido.