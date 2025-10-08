¿Wendy Guevara malacopeó? Llama “mueble” a Priscila Valverde y la captan ¿discutiendo con Galilea Montijo?

La casa de los famosos México 2025 llegó a su fin el pasado 5 de octubre, día que coronó a Aldo de Nigris como el gran ganador de esta tercera temporada y pudo llevarse a casa los cuatro millones de pesos. Además, dejó momentos controversiales tanto dentro, como fuera de la casa. Sin embargo, las polémicas no terminan y Wendy Guevara se situó en el centro del huracán por su actitud en la fiesta de Galilea Montijo. ¿Qué pasó?

Recientemente, se viralizó un vídeo protagonizado por Wendy Guevara y Priscila Valverde, en el que la ganadora de la primera temporada del reality, hizo un comentario que encendió las redes sociales. ¡Te contamos todo lo que pasó!

¿En qué lugar quedó Priscila Valverde en La casa de los famosos México 2025?

La modelo guerrerense, Priscila Valverde, fue la cuarta eliminada de La casa de los famosos México 2025, en medio de una gran polémica, la exintegrante del cuarto Día, abandonó la competencia el domingo 24 de agosto, entre críticas y evidente rechazo en redes sociales. ¿Por qué?

Desde que entró al reality, Valverde fue enviada al cuarto Día por azar, ahí coincidió con personalidades como Ninel Conde, Facundo, Mariana Botas, entre algunas otras importantes celebridades. Pronto se generó el vínculo con ellas y, a su salida, todo el team lamentó su partida.

Priscila no estuvo exenta de polémicas dentro del programa, pes muchos aseguran que era “amedrentada” por Alexis Ayala en los posicionamientos, en los que señalaba a la modelo como alguien con quien no podría entablar una conversación.

¿Qué le gritó Wendy Guevara a Priscila Valverde en fiesta, tras finalizar La casa de los famosos México 2025?

Varios exhabitantes de La casa de los famosos México 2025 realizaron fiestas y reuniones, tanto para celebrar su participación en el programa, como para convivir nuevamente con sus amigos familiares, tras 71 días de encierro.

En redes, surgió un vídeo, compartido por la cuenta de TikTok: @rodolforosales61, en el que algunas celebridades se encontraban en el “Galifest”, una fiesta organizada por Galilea Montijo debido al termino del exitoso reality

En ese contexto, en el vídeo puede observarse que Priscila Valverde es invitada al escenario por un ‘shot’ mientras algunos presentes corean “Priscila, Priscila” y de manera casi inemdiata, Wendy Guevara grita algo respecto al momento:

“Un mueble, un mueble” Wendy Guevara

El momento ya genera controversia en redes, pues muchos acusan a la influencer de “mal comportamiento” durante el evento, recibiendo duras críticas.

¿Wendy Guevara y Galilea Montijo discutieron durante fiesta de exhabitantes de LCDLFM?

Durante la misma fiesta en la que Wendy Guevara arremetió contra Priscila Valverde, surge un segundo clip, en el que se ve a Galilea Montijo y Wendy en una presunta discusión, algunos internautas señalan que es debido a la “malacopés” de la integrante de “las Perdidas”, pero eso solo es especulación.

Según la cuenta de Instagram @chamonic3, algunos de sus contactos mencionan que el intercambio de palabras se pudo relacionar a un comportamiento “irreverente” por parte de Guevara, quien al estar pasada de “copas”, tuvo ciertas actitudes que presuntamente habrían molestado a Montijo.

Ante lo anterior, todo queda como mera especulación de internautas y usuarios que han calificado el momento y descrito bajo lo que se ve en ambos videoclips. A estas horas, ambos vídeos ya generan reacciones en redes con comentarios como los siguientes:



“Si ya saben cómo es Wendy, para qué la invitan”,

"¿Qué le pasa a Wendy? Totalmente fuera de lugar su posición” y

“El comentario de Wendy dice más de ella, que de Priscila”.

Al momento, ni Wendy Guevara, Priscila Valverde o Galilea Montijo han dicho algo al respecto, pero los seguidores del programa ya generan opiniones divididas.

