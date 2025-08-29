Priscila Valverde habla de la comida que le dio Mar Contreras que se le cayó al piso, ¿le dio diarrea y la odia?

La escena polémica en la que Mar Contreras sirvió comida que se cayó al piso a Priscila Valverde marcó uno de los momentos más comentados de La casa de los famosos México 2025. El episodio desató una ola de comentarios en redes sociales y dividió opiniones entre el público y cuando Priscila lo vio en una Noche de cine. Ahora, tras su salida como cuarta eliminada del reality, la modelo habla de ello. ¿Le cayó mal la comida? ¿Está molesta con Mar Contreras?

Priscila Valverde en La casa de los famosos México 2025 / Instagram

¿Que dijo Priscila Valverde de Mar Contreras por darle comida que se cayó al piso en La casa de los famosos México?

El momento en que Mar Contreras colocó pasta en el plato de Priscila Valverde que se había caído al piso, levantó sospechas de enemistad entre ambas y otros se preguntaron si le había hecho daño. Al respecto la modelo habló en entrevista con Infobae México:

“Yo nunca estuve molesta. Obviamente no es como que mi idea favorita comer algo que estuvo en el piso, pero tampoco es algo que me sacara de mis casillas” Priscila Valverde

De esta forma, Valverde bajó la tensión que en redes sociales se había magnificado. La modelo recalcó que, para ella, la anécdota no definió su paso por la competencia, aunque sí reconoce que generó mucha más atención afuera que dentro de la casa. Cabe destacar que no aclaró si la comida le hizo daño.

¿Cómo vivió Priscila su eliminación de La Casa de los Famosos México?

Priscila Valverde fue la cuarta eliminada de la temporada, un resultado que ganó con tranquilidad. Tras cuatro semanas de convivencia, asegúrese de sentirse satisfecho con lo hecho:

“Me sentí feliz porque estuve contenta con lo que hice dentro de la casa. Creo que el público es sabio al elegir y respetar esa decisión” Priscila Valverde

La modelo destacó que siempre se mantuvo fiel a sus valores y que no carga con arrepentimientos. A diferencia de otros participantes que expresaron inconformidad al salir, ella sostiene que vivió la experiencia con autenticidad y aprendió de todos sus compañeros, desde las amistades hasta los consejos que recibió.

El equipo de Priscila Valverde rompió el silencio por supuestos ataques contra la ex reina de belleza / Captura de pantalla

¿Cuándo y a que hora ver la gala de eliminación de La casa de los famosos México?

La quinta gala de eliminación de La casa de los famosos México 2025 se llevará a cabo el domingo 31 de agosto, a las 20:30 horas (hora del Centro de México). La transmisión será en vivo y gratuita a través de las Estrellas, y también estará disponible en la plataforma de streaming ViX, donde se podrá seguir la cobertura completa del programa.

En esta gala, el público decidirá quién será el próximo habitante en abandonar la competencia. Los nominados de esta semana son:



