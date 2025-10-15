Abelito al borde de un accidente en Teatro Xola, Dalilah Polanco lo rescata, pero una señora sale herida: VIDEO

El día de ayer se llevó a cabo el reestreno de la obra “Lavar, peinar y enterrar” protagonizada por Shiky, en el Teatro Xola. Al evento asistieron Dalilah Polanco, Abelito, Mariana Botas, Priscila Valverde y Adrián di Monte quienes fueron invitados como padrinos de la puesta en escena que tendrá una corta temporada hasta el 25 de noviembre y cuenta con las actuaciones de Alma Cero, Aldo Guerra, entre otros.

Abelito casi sufre accidente en obra de Shiky / Vix

Abelito casi sufre accidente en el teatro Xola: así fue el momento

Sin embargo, durante la llegada de Abelito, exhabitante de La casa de los famosos améxico’, a la alfombra roja, por poco ocurre un accidente. Debido a la gran cantidad de personas y en el intento de varios reporteros por entrevistar al tercer lugar del reality, unas mamparas de madera se cayeron. En un acto reflejo, Dalilah Polanco trató de proteger a su compañero de La casa de los famosos México.

Las mamparas se tambalearon, pero no llegaron a caer del lado de Abelito. De inmediato, se observa a los organizadores en medio del caos, mientras un reportero grita y alerta: “¡Le cayó a la señora!”

Abelito estuvo a punto de sufrir accidente en la obra de Shiky en Teatro Xola. / Captura de pantalla

¿Abelito resultó lastimado cuando cayeron las mamparas en el Teatro Xola?

Afortunadamente, Abelito no sufrió ninguna lesión, aunque las mamparas de más de dos metros de altura golpearon en la cabeza a una señora de la tercera edad y al parecer lastimaron a otra mujer.

En otro video, captado por el medio “Escándala”, se observa cómo dos señoras fueron afectadas por la caída de las mamparas, una de ellas se muestra sobándose el hombro, mientras que otra señora, a la cual la mampara le cayó en la cabeza, aparece sentada en una silla de ruedas, mientras es atendida por personal del teatro y por el actor Adrián Di Monte, quien asistió al reestreno junto a su esposa para apoyar a Shiky.

Abelito estuvo a punto de sufrir accidente en la obra de Shiky en Teatro Xola. / Captura de pantalla

Hasta el momento se desconoce cómo siguen las señoras afectadas por las mamparas, se espera que el accidente no haya pasado a mayores de momento, no se ha reportado el estado de salud sobre todo de la mujer de la tercera edad, a la cual la mampara le cayó en la cabeza.

Abelito revela que los Mascabrothers le están dando clases antes de su debut en teatro

Más allá del susto, Abelito compartió algunas palabras con TVNotas sobre su presencia en el teatro y su próximo debut.

“Estoy muy contento de acompañar a mi compa Shiky. Me tocó apadrinarlo y, como le dije, esto no solo se quedaba en La Casa, sino que acá afuera se trata de sumar y apoyar a los amigos cuando tienen proyectos”, expresó Abelito, quien se prepara para su debut en las obras “El Tenorio Cómico” y “Divorciémonos, mi amor”. Abelito

“Gracias a Dios no tengo cómo agradecer a la gente que se ha portado increíble. Yo no sabía; de repente salgo de La casa y me dicen que estoy en dos obras de teatro, y yo de: ‘¿de qué?’. Para mí es un reto muy chin.., pero quiero dar el ancho para que la gente se quede con un buen sabor de boca” compartió a TVNotas.

“Estoy con gente increíble, con los Mascabrothers, que me están dando una escuela, es como un curso intensivo. Son unos tipazos, me han enseñado mucho y, para serte sincero, sí me está costando un poquito, pero la verdad van a estar muy padres”, finalizó.

