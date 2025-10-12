Abelito, tercer lugar de La casa de los famosos México, le canta un “tiro” al influencer ruso, Hasbulla

Tras su paso por La casa de los famosos México 2025, Abelito volvió a ser tendencia al viralizarse de nueva cuenta un reto de boxeo que le lanzó a Hasbulla, famoso influencer ruso que ha conquistado las redes sociales a nivel mundial. ¿Se llevará a cabo la pelea?

¿En qué lugar quedó Abelito en La casa de los famosos México 2025?

A pesar de no coronarse como ganador absoluto de La casa de los famosos México 2025, Abelito se convirtió en uno de los personajes más queridos de esta temporada, por su humor, su lealtad y su personalidad extrovertida.

Uno de sus vínculos más fuertes fue con Aldo de Nigris, influencer regiomontano que terminó coronándose como el gran ganador de esta edición del programa. Juntos protagonizaron momentos únicos.

Abelito también formó un lazo fuerte con la audiencia, quien rápidamente conectó con su estilo. De tal manera que fue salvado en aquellas semanas en las que estuvo nominado y en peligro de ser nominado. Fue así que se convirtió en el tercer lugar de La casa de los famosos México 2025 .

¿Por qué habría pelea entre Abelito y Hasbulla?

En las últimas horas el nombre de Abelito volvió a encender las redes sociales no por La casa de los famosos México, sino por un viejo video que ha resurgido entre los fans: el momento en que retó al influencer ruso Hasbulla a un “tiro de compas”.

En el clip viral, se ve a Abelito recibiendo golpes de entrenamiento en el abdomen, para luego lanzar un mensaje directo:

Un mensaje para mi compa Hasbulla desde México, su compa Abelito ahí te reto a un tiro de compas de bien. Abelito

Con un tono amistoso pero decidido, Abelito cerró con una frase que dejó claro que iba en serio: “ Quien tenga miedo a morir, que no nazca... ”, y finalizó con un peculiar gesto de cariño: un simbólico “agarrón de cachetes” a la distancia.

Desde entonces, sus seguidores han impulsado una campaña para que el mexicano y el ruso se enfrenten de verdad en el ring. ¿Será posible?

Y entonces, ¿será que se viene la pelea del siglo? 😬



Recordamos cuando Abelito le "cantó un tiro" a Hasbulla… 🔥🥊



¿Quién es Hasbulla? La estrella rusa que conquistó Internet

Hasbulla Magomedov, conocido mundialmente como Hasbulla o Mini Khabib, es un influencer ruso que se ha vuelto viral por su carisma, su estilo irreverente y su estrecha relación con figuras del mundo de las artes marciales mixtas, como Khabib Nurmagomedov y otros peleadores de la UFC.

Nacido el 7 de julio de 2002 en Majachkalá, Daguestán (Rusia), Hasbulla tiene 23 años, aunque su apariencia infantil (producto de un tipo de enanismo) lo ha hecho aún más reconocible. Mide apenas 102 centímetros de altura, y a pesar de ello, es conocido por su espíritu combativo y por protagonizar diversos enfrentamientos (principalmente cómicos) en redes sociales.

Su fama explotó en plataformas como TikTok e Instagram, donde acumula millones de seguidores. Aunque se ha mantenido lejos de peleas reales, sus constantes apariciones junto a luchadores profesionales y su gusto por el “trash talk” lo han hecho parte del espectáculo deportivo.

Curiosamente, Hasbulla ya ha tenido “encuentros” parecidos con otros influencers y creadores de contenido. Pero nunca uno que venga de un mexicano como Abelito, lo que ha elevado el interés por ver este peculiar enfrentamiento internacional.

