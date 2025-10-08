Papá del Abelito, tras las final de La casa de los famosos México, revelan la razón de su enojo ¿su nuera?

La polémica vuelve a tocar la puerta de La casa de los famosos México. Abelito, uno de los personajes más carismáticos del reality show, ha quedado envuelto en un escándalo que involucra a su pareja, Aranza Salazar. A pocos días de haber concluido su participación en el programa, revelan la presunta razón del enojo de don Abel, papá de Abelito. ¿Qué sucedió?

Abelito contó cuando cochó un carro por culpa de una protesis / Facebook

¿Cómo reaccionó el papá de Abelito al tercer lugar de su hijo en La casa de los famosos México 2025?

A pesar de que el reencuentro de Abelito con sus padres y su novia en La casa de los famosos México 2025 estuvo marcado por momentos emotivos, abrazos y lágrimas, hubo un detalle que no pasó desapercibido para la audiencia: el padre del influencer, conocido como “el Viejón”, se mostró serio y distante luego de que su hijo obtuviera el tercer lugar en el reality.

Esta actitud fue interpretada por muchos como una señal de disgusto o descontento con el resultado del programa, lo que rápidamente provocó una avalancha de reacciones y teorías en redes sociales. La expresión del padre, que varios consideraron como reflejo de decepción o enojo, generó aún más controversia.

El conductor Pablo Chagra aclaró en La Mejor FM que la reacción del “Viejón” no se debió a los resultados, sino a un malestar físico que sufrió al enterarse del veredicto, al grado de requerir atención médica por parte de los paramédicos de la producción. Chagra también explicó que Abelito no se enteró de lo sucedido, ya que fue trasladado de inmediato al foro principal del programa y después a la posgala, sin saber que su padre había sido asistido por el equipo médico.

¿Esto es verdad? Javier Ceriani tiene otros datos.

Te puede interesar: Vidente lanza aterradora advertencia a Abelito pleno programa Hoy ¿Qué le dijo?

Papá de Abelito fue auxiliado por los paramédicos en la final de La casa de los famosos México. / Redes sociales

Según Javier Ceriani, ¿por qué Don Abel, papá de Abelito, estaba enojado en La casa de los famosos México?

La casa de los famosos México 2025 terminó el pasado domingo 5 de octubre, siendo Abelito uno de los principales protagonistas de la gala final que coronó a Aldo de Nigris como gran ganador.

Ante la visible molestia del papá de Abelito, surgieron teorías en torno a la familia del influencer, pues mientras se señalaba un presunto enojo debido al resultado final, el periodista Javier Ceriani dijo que la “molestia” presuntamente era por Aranza, novia de Abelito :

“Su novia tiene un pasado que la atormenta, el enojo del papá de Abelito cuando queda en tercer lugar, tenía qué ver con eso, pero también estaba enojado porque a la novia la dejaron saludarlo a él (…) después como que la corrieron, la hicieron a un lado” Javier Ceriani

Según el periodista, los padres de Abelito presuntamente no estarían de acuerdo con la relación, en particular el padre del influencer, quien habría manifestado su incomodidad de forma pública al momento en que Abelito quedó en tercer lugar.

Durante las primeras galas de La casa de los famosos México, Aranza Salazar se dejó ver públicamente apoyando a su pareja. Sin embargo, con el paso de las semanas su presencia fue cada vez más ausente. Para muchos fanáticos del programa, la joven simplemente se alejó por motivos personales, pero Ceriani asegura que la realidad es más compleja .

Lee: ¿‘La Mole’ se burla de Abelito? Lanza ácido ‘chiste’ tras su tercer lugar en ‘La casa de los famosos México’

¿Cuál es el pasado de Aranza Salazar, novia de Abelito, según Javier Ceriani?

Javier Ceriani no se guardó nada y lanzó fuertes declaraciones sobre el supuesto pasado de Aranza Salazar, actual novia de Abelito. El periodista sostiene que la joven, de 24 años, presuntamente habría trabajado en un establecimiento nocturno en Saltillo, y que incluso supuestamente mantenía redes sociales paralelas para promocionar servicios personales.

“Dicen las malas lenguas que aparentemente la novia de Abelito viene de un pasado oscuro, turbio, y básicamente lo que habría pasado, es que la novia habría trabajado en Saltillo y él la rescató (…) trabajó en un tugurio” Javier Ceriani

Además, mencionó que Salazar presuntamente habría borrado muchas de sus fotos antiguas en redes, e incluso supuestamente mantendría una cuenta alterna donde presuntamente ofrecía “servicios corporales”.

Estas declaraciones han desatado una ola de comentarios divididos en redes sociales : mientras algunos critican duramente a Aranza, otros defienden su derecho al cambio personal y cuestionan el escrutinio público sobre su vida pasada.

Lee: Ganador de La casa de los famosos México: Poncho de Nigris y don Abel reaccionan al triunfo de Aldo de Nigris

¿Cómo se dio la relación entre Aranza Salazar y Abelito?

Mientras Abelito se encontraba dentro de La casa de los famosos México 2025, aprovechó para contar a sus compañeros sobre Aranza, su actual novia, dio detalles de cómo se conocieron y cómo mantuvieron viva la relación.

El inicio de la relación entre Abelito y Aranza no estuvo exento de desafíos. Mientras él vivía en Zacatecas y ella en Hermosillo, la distancia representó un obstáculo. Sin embargo, ambos se comprometieron a mantener la conexión, realizando viajes y visitas siempre que les era posible.

“ Nos encontrábamos cuando podíamos, viajábamos juntos y así fue como todo se fue dando ”, compartió Abelito en una transmisión en vivo, meses antes de integrarse al reality.

Aunque Aranza no tiene interés en convertirse en figura pública, con el tiempo comenzó a aparecer esporádicamente en algunos videos y transmisiones en vivo de Abelito.

Lejos de las acusaciones, lo que se sabe oficialmente sobre Aranza Salazar es que es estudiante universitaria y ha sido pareja de Abelito durante tres años. Se conocieron en 2022, cuando ambos eran estudiantes, y desde entonces ella ha acompañado el ascenso mediático del influencer.

Mira: ¿Abelito termina su amistad con Aldo de Nigris tras reconciliación con Yetus Prime? Su reacción causa revuelo