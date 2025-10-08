¿Aldo de Nigris y Abelito habrían firmado importante contrato de exclusividad? Esto aseguran

A pocos días de que concluyera “La casa de los famosos México”, se filtró que presuntamente Aldo de Nigris, ganador del reality, y Abelito, tercer finalista, ¿firmaron un contrato de exclusividad con la televisora de San Ángel? Ambos se convirtieron en dos de los rostros más queridos del programa, por lo que su permanencia en la pantalla chica promete darles una nueva etapa profesional.

De acuerdo con información revelada por Alejandro Zuñiga, la televisora busca aprovechar la popularidad que ambos alcanzaron en La casa de los famosos México.

Televisora apuesta por Aldo de Nigris y Abelito tras “La casa de los Famosos México”

Según Alejandro Zúñiga, los finalistas de “La casa de los Famosos México 2025" asistieron al programa “Hoy” tras la gran final del reality. Sin embargo, durante la última hora de la emisión hubo una ausencia que no pasó desapercibida.

Aldo de Nigris y Abelito se despidieron antes de tiempo, mientras que Dalilah Polanco, Mar Contreras y Shiky continuaron participando en las dinámicas del programa.

De acuerdo con el periodista, la razón de su repentina salida habría sido una cita importante: fueron llamados por la empresa para presuntamente firmar un contrato de exclusividad, un movimiento que confirmaría el interés de la televisora por mantenerlos dentro de su elenco.

Según contó el periodista, ambos, presuntamente, habrían acudido a las oficinas de la famosa televisora, en el sexto piso, supuestamente, para firmar un contrato de exclusividad, una práctica común que la empresa reserva para sus talentos más prometedores.

“Resulta que el lunes estuvieron los finalistas en Hoy. Al final, vieron que Abelito y Aldo no estaban, y es que se fueron a firmar un contrato de exclusividad con Televisa, en el sexto piso. Yo les puedo confirmar, por una fuente, que firmaron un contrato de exclusividad, como Wendy y Nicola después de la primera temporada”, dijo Alejandro Zúñiga.

¿Cuánto durará el presunto contrato de exclusividad de Aldo de Nigris y Abelito con la televisora?

Hasta ahora, no hay información confirmada sobre la duración del contrato que presuntamente Aldo de Nigris y Abelito habrían firmado con la televisora tras La casa de los famosos México.

“Supongo que por un año, aunque ese detalle no me lo confirmaron. Pero ahí los veremos”, aseguró Zúñiga en su canal de Youtube.

Todo lo antes mencionado no ha sido confirmado por una fuente oficial de la televisora, así como Aldo de Nigris y Abelito no han hablado acerca de las especulaciones de que presuntamente habrían firmado un contrato con dicha empresa. Por esta razón, toda la información antes mencionada queda en estricta calidad de RUMOR.

¿Qué planes presuntamente tendría la televisora para Aldo de Nigris y Abelito?

Por el momento se desconocen los proyectos que Aldo de Nigris y Abelito tendrán con la reconocida televisora. Sin embargo, Abelito ya tiene planes en el mundo del teatro, donde participará en dos comedias: “El tenorio cómico” y “Divorciémonos, mi amor”. Aunque estas obras habían sido anunciadas antes de su salida, el influencer confirmó personalmente su participación en conversación con Jessie Cervantes de Exa FM.

Por su parte, Aldo de Nigris fue cuestionado en la reciente conferencia de prensa de “La casa de los famosos México” sobre la posibilidad de incursionar en telenovelas. Aunque no cerró la puerta a esta opción, aseguró que le gustaría prepararse primero, tomando talleres de actuación antes de dar cualquier paso en ese terreno.

“Nunca he actuado en mi vida, pero sí me gustaría tomar un taller de actuación. No me gustaría llegar sin saber nada, me parecería una falta de respeto para quienes sí saben. Quiero hacer lo que me guste y solo lo sabré si lo intento”, expresó.

Todo indica que la nueva dupla del reality mexicano tiene camino por recorrer y su historia con la televisora apenas comienza.

