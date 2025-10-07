La casa de los famosos México: Aldo de Nigris ¡pagará impuestos por ganar! ¿Alcanza para la casa de su mamá?

El exfutbolista Aldo de Nigris se coronó como el gran ganador de La casa de los famosos México 2025, llevándose un premio de 4 millones de pesos. Sin embargo, la victoria viene acompañada de un recordatorio ineludible: los premios también ¡pagan impuestos! El influencer regio al entrar, prometió que en caso de ganar, optaría por regalarle una casa a su mamá. ¿Le alcanzará?

¿Cuánto dinero obtuvo Aldo de Nigris por ganar La casa de los famosos México y su sueldo semanal?

Aldo de Nigris culminó su participación en La casa de los famosos México 2025 como el gran ganador, pero también con una considerable suma de dinero, producto del salario que recibió semanalmente y el premio final. De acuerdo con lo que dijo su abuela, doña Lety, semanalmente percibía 70 mil pesos, por lo que tras 10 semanas, habría acumulado entre 700 mil pesos.

A esta cantidad de dinero ganada a lo largo de 71 días, el influencer regio logró hacerse de los cuatro millones de pesos, los cuales eran destinados para el ganador de esta tercera temporada.

La cosa no para ahí, a pesar de que esta cantidad es conocida por la mayoría del público, hubo otra cantidad más que se añadió al premio de De Nigris, y ese es: el acumulado de Mercado Libre. Esta cantidad no fue revelada y tampoco hay especulaciones en torno al dinero, pero es otra cosa más a considerar. Ahora, ¿cuánto pagará de impuestos?

¿Cuánto pagará de impuestos Aldo de Nigris tras ganar La casa de los famosos México?

El premio de cuatro millones de pesos ganado por Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025 trae “torta” bajo el brazo, pues el influencer regiomontano no podrá percibir en su totalidad del premio, debido al pago de impuestos que tendrá que hacer. ¿Cuánto será?

Ante lo establecido por la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), está obligado a pagar impuestos federales. Se le aplicará una retención del 35% sobre el monto del premio, lo que reduciría la cantidad neta a unos 2 millones 700 mil pesos.

En el caso del exfutbolista, su premio de 4 millones de pesos lo coloca en el rango más alto de la tabla del ISR 2025. Esto significa:



392,294.17 pesos se pagan como cuota fija.

848,673.16 pesos corresponden al 34% del excedente sobre 2 millones 496 mil pesos.

Total a pagar: 1,240,967.33 pesos.

Al sumar su sueldo semanal con el monto restante del premio tras impuestos, se estima que Aldo de Nigris habría obtenido una ganancia total de entre 3 millones 300 mil pesos. Sin embargo, se desconoce si el sueldo que destapó su abuela es antes o después de impuestos.

¿Aldo de Nigris podrá comprarle la casa que le prometió a su mamá?

Tras triunfar en La casa de los famosos México 2025, el monto neto que Aldo de Nigris realmente recibe, tras el descuento fiscal, es de aproximadamente 2 millones 700 mil pesos. ¿Será suficiente para cumplir su promesa?

Antes y durante el reality, se le cuestionó sobre el destino que tendría ese dinero, ya sea para un proyecto personal o alguna otra razón. Aldo comentó que quería comprarle una casa a su mamá, que es un sueño que casi todo hijo quiere cumplir.

Si tomamos en cuenta que Aldo de Nigris vive en cercanía con Poncho de Nigris, la casa del exparticipante del programa se encuentra en la Colonia Allende, en Nuevo León. En ese sitio exclusivo, las casas tienen un precio aproximado de entre ocho y diez millones de pesos.

Con la reducción del premio debido al pago de impuestos y sumando lo que habría sido su sueldo semanal, Aldo podría tener alrededor de tres millones y medio de pesos. Esta cantidad podría no ser suficiente para adquirir una casa en una zona exclusiva de Nuevo León.

