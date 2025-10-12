Abelito y Aldo de Nigris ¿no podrán hacer pódcast Entre compas? Dicen en redes que no, pero ¿hay esperanza?

Uno de los vínculos más fuertes en La casa de los famosos México 2025, fue el de Abelito y Aldo de Nigris. Ambos tuvieron una química que fue visible al público y a los habitantes del reality. Juntos protagonizaron varios momentos únicos en el programa y también propusieron compartir proyectos saliendo de él, uno de ellos es un podcast, el cual, no podría llevarse a cabo por una razón. ¿Cuál es?

¿Por qué Abelito y Aldo de Nigris quieren hacer un pódcast?

Uno de los momentos más entrañables y comentados de La casa de los famosos México 2025 fue el protagonizado por Aldo De Nigris y Abelito, quienes coincidieron en el cuarto Noche y rápidamente conectaron, dando paso a una de las amistades más auténticas del reality.

Fue en las primeras semanas del reality, que ambos coincidieron en la suite del programa, esto debido a que Aldo fue el líder de la semana y decidió compartir el espacio con su amigo Abelito.

En dicho momento, los amigos aparecieron juntos en el jacuzzi de la suite, y ahí empezaron a platicar sobre diversos temas de su vida. De manera casi inmediata, entre ellos surgió la idea de crear un podcast para cuando salieran del programa, tituado “Entre compas”.

Lo que empezó como una propuesta “al aire”, poco a poco fue tomando fuerza, debido al gran apoyo que recibió por parte del público y las ganas de verlos juntos en otro contexto. Apenas el día de ayer, que salió a la luz un detalle que podría complicar su estreno.

¿Por qué el pódcast “Ente compas” de Abelito y Aldo de Nigris no podría hacerse?

A pesar del furor de la gente por ver trabajar a Abelito y Aldo de Nigris juntos, fuera de La casa de los famosos México, un detalle legal complicará el asunto para ambos influencers y su proyecto del podcast “Entre compas”.

La página de Facebook “Una Charla” compartió que dicho proyecto tendrá que reeplantearse o simplemente desecharse debido a que el título planeado “Entre compas” ya es utilizado y está registrado en el IMPI desde el año 2021, bajo la clase 41, es decir, correspondiente a “podcast y servicios de entretenimiento”.

¡Peeeero! ¿Hay esperanza? En TVNotas revisamos más a fondo en el portal del IMPI y aunque la marca en efecto fue registrada, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establece que a los 3 años del registro, se debe hacer una declaración de uso. En caso de que esta declaración no se haga, el registro de marca caduca. En el sitio web consultado no hay evidencia de que este trámite se haya hecho.

Cuando esto ocurre, terceras personas pueden solicitar el registro. ¡Y ya alguien lo pidió! ¿Será una persona del equipo de los famosos? En el mismo sitio web del IMPI aparece que el 1 de octubre de este año se presentó una solicitud de marca que ¡se llama justamente “Entre compas”! Al momento no hay una resolución. ¿Será que Aldo y Abelito pidieron el registro o alguien más se les adelantó?

¿Aldo de Nigris y Abelito firmaron un contrato de exclusividad?

De acuerdo con Alejandro Zúñiga, los finalistas de La casa de los famosos México 2025 estuvieron como invitados en el programa Hoy tras concluir el reality show. No obstante, en la última hora del matutino, se notó la ausencia de dos participantes clave.

Tanto Aldo de Nigris como Abelito abandonaron el foro antes de que terminara la transmisión, mientras que Dalílah Polanco, Mar Contreras y Shiky permanecieron en las actividades del programa.

El periodista señaló que la salida anticipada de Aldo y Abelito se debió, presuntamente, a una reunión importante con la televisora. Según explicó, ambos habrían sido convocados a las oficinas del canal, específicamente al sexto piso, para firmar un posible contrato de exclusividad.

Resulta que el lunes estuvieron los finalistas en Hoy. Al final, vieron que Abelito y Aldo no estaban, y es que se fueron a firmar un contrato de exclusividad con Televisa, en el sexto piso. Yo les puedo confirmar, por una fuente, que firmaron un contrato de exclusividad, como Wendy y Nicola después de la primera temporada. Alejandro Zuñiga

