Rubén Albarrán pide retirar música de Café Tacvba de Spotify por regalías, a él le reclaman por no dar pensión

Hace unas horas, Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, sorprendió a todos al anunciar que había iniciado una solitud para que las canciones de la agrupación fueran retiradas de Spotify. Esto, debido a un tema relacionado con las regalías, lo que provocó, entre otras cosas, que muchos le reclamaran por, presuntamente, no darle pensión alimenticia a la madre de su hija.

Rubén Albarrán / Redes sociales

Lee: Ofelia Medina manda mensaje a Rubén Albarrán, por ser deudor alimentario: VIDEO

¿La música de Café Tacvba será retirada de Spotify?

A través de un video para redes sociales, Rubén Albarrán anunció que había mandado una solicitud a las disqueras para que retiraran las canciones de Café Tacvba de Spotify, principalmente por la forma en la que se manejan las regalías.

“Entregué cartas a las disqueras Warner Music y Universal Music, que por contrato tienen el derecho de explotación del catálogo de Café Tacvba, pidiéndoles que bajen nuestra música de la plataforma Spotify” Rubén Albarrán

Y es que, entre otras cosas, no desea que el dinero que obtiene la plataforma por sus canciones sea utilizado en temas políticos como el movimiento antimigrante en Estados Unidos. También dejó ver que no recibían ganancias justas.

“Las razones ya las conocen: las inversiones en armamento, la publicidad de ICE, nuestras regalías de miseria y el uso de la inteligencia artificial en detrimento de los músicos y de todas las personas, porque consideramos que la música debe tener significado”, manifestó.

Rubén finalizó diciendo que aún no recibe respuesta de las disqueras, pero espera que acepten la petición. Todo este asunto causó mucha polémica. Si bien algunos aplaudieron su postura, otros lo tacharon de incongruente y hasta sacaron a colación el hecho de que, presuntamente, no paga pensión alimenticia.

Te recomendamos: Rubén Albarrán de Café Tacvba ¡Está demandado por su esposa!

¿Quién es la hija de Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, a quien no le dan pensión alimenticia?

En 2024, Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, fue acusado públicamente de, presuntamente, no apoyar económicamente a la hija que tuvo con Andrea Medina Riancho. En aquel entonces, la tía de Medina aseguró en entrevista que el cantante ni siquiera está presente en la vida de la niña.

“Estoy segura que Rubén va a recapacitar, pero esperemos que nos oiga y siente cabeza, y ya empiece a actuar como Dios manda. La niña está cobijada por toda nuestra familia y él es el que se la pierde”, dijo la actriz Ofelia Medina.

En respuesta, se lanzó un comunicado en el que el equipo legal de Albarrán desmiente las acusaciones y menciona que el tema de la pensión ha sido algo complicado, ya que su expareja vive en Estados Unidos y él daba la pensión en un juzgado de México.

El artista igual ha declarado que ha sido un padre responsable y ha pedido respeto ante este tema controversial.

Rubén Albarrán / Redes sociales

¿Quién es Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba?

Rubén Isaac Albarrán Ortega, mejor conocido solo como Rubén Albarrán

Nació el 1 de febrero de 1967. Actualmente tiene 58 años.

Se unió a Café Tacvba en 1989.

La agrupación se consolidó como una de las bandas de rock mexicano más influyentes.

Es un activo defensor de causas sociales y ambientales.

Mira: Rubén Albarrán debutará como actor en una película sobre Dámaso Pérez Prado