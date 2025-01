Rubén Albarrán responde a acusaciones de abandono y falta de manutención de su hija: ¿Se considera buen padre?

El cantante Rubén Albarrán se pronunció por primera vez ante la prensa tras las acusaciones de no cumplir con la manutención de su hija, fruto de su relación con Andrea Medina Riancho. En diciembre del año pasado, el vocalista de Café Tacvba emitió un comunicado en el que desmintía las afirmaciones en su contra y aseguraba que ha sido responsable con sus obligaciones como padre.

El artista afirmó que, aunque no ha tenido la oportunidad de ver a la menor desde que su madre se trasladó a Estados Unidos, ha seguido enviando los pagos mensuales para su manutención. Esto luego de que Ofelia Medina, tía de su expareja, revelara en una entrevista que era deudor alimenticio.

“Con el derecho de réplica y rectificación que me corresponde y con respeto y paciencia, me veo nuevamente en la necesidad de pronunciarme públicamente con el propósito de desmentir categóricamente las dolosas e infundadas imputaciones que se hacen a mi persona”, declaró Albarrán.

Asimismo, el músico destacó que nunca ha negado la existencia de su hija ni ha intentado ocultar su matrimonio con la madre de la menor. Según él, existen documentos oficiales que respaldan su versión y enfatizó que desde el embarazo de Medina ha brindado apoyo tanto emocional como económico.

Rubén Albarrán ha sido señalado de no reconocer a su hija / Instagram

Abogados de Andrea Medina aseguran que Rubén Albarrán miente

Los representantes legales de Andrea Medina respondieron a las declaraciones del cantante con un comunicado dirigido al programa ‘Ventaneando’. En él, desmintieron las afirmaciones de Albarrán y aseguraron que comenzó a realizar los pagos solo después de que el caso tomara relevancia en los medios de comunicación.

“El señor Rubén Albarrán Ortega miente en su comunicado, como ha mentido desde el inicio del caso, al afirmar que ha cumplido con sus obligaciones como padre frente a la hija que procreó con nuestra cliente, su aún esposa, Andrea Medina Riancho”, declararon los abogados.

Según la defensa legal de Medina, el dinero que Albarrán deposita no llega directamente a la madre de la menor. Explicaron que los pagos se realizan ante un juez en Naucalpan, Estado de México, a pesar de que la niña y su madre residen en California, Estados Unidos. Además, argumentaron que el juez de Naucalpan se declaró incompetente para resolver el caso, ya que la jurisdicción le corresponde a una corte en California.

Comunicado de abogados de Andrea Medina desmienten a Rubén Albarrán / Comunicado

Rubén Albarrán responde a acusaciones de abandono y falta de manutención de su hija

Rubén Albarrán, conocido por su trayectoria en Café Tacvba, habló sobre los señalamientos en su contra, negando las acusaciones de que no ha cumplido con la manutención de su hija. El músico lamentó que el conflicto con Andrea Medina, madre de la menor, se haya hecho público y expresó su sentir sobre el tema.

“Pues entre, tal vez, más popularidad, o más atención pública atraigas, pues es más probable que surjan personas que quieran aprovecharse de la situación, y sucede”, declaró Albarrán, asegurando que el conflicto se ha manipulado con otros fines para ‘Ventaneando’.

Sobre los cuestionamientos acerca del pago de la pensión alimenticia, el cantante reconoció que no realiza los depósitos en California, donde reside la menor con su madre, sino a través de un juzgado en Naucalpan, Estado de México, conforme a la ley. Albarrán aseguró que ha actuado conforme a derecho y que su intención siempre ha sido la mejor.

“Pues me siento triste, pero es la forma en que piensa ella y está bien. Yo tengo mi forma de pensar y de actuar y yo he actuado de buena fe, de buen corazón y pues desacuerdos siempre hay, desgraciadamente”, comentó el artista.

Rubén sigue en conflictos legales por el tema de su paternidad / Instagram

Rubén Albarrán evita hablar sobre su hija

Al ser cuestionado sobre si se siente tranquilo con su papel como padre, el intérprete de “Eres” respondió con un rotundo: “Sí, claro”. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre el estado de su hija, optó por no brindar detalles.

“No voy a hablar más de eso”, declaró Albarrán, reafirmando su postura de mantener en privado el asunto.

Para cerrar la discusión, el cantante reiteró: “No voy a hablar de eso. Ya me he expresado. He dado las razones por las cuales yo considero que están en un error. Y bueno, pues cualquier persona puede buscar información, porque es información pública. Más de eso no voy a ahondar”.

El conflicto entre Rubén Albarrán y Andrea Medina continúa, con ambas partes sosteniendo versiones opuestas sobre la situación.

