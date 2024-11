Rubén Albarrán sigue siendo deudor alimentario, afirma Ofelia Medina

El caso de Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, volvió a ser tema de discusión a un año de que la actriz y activista Ofelia Medina lo señalara públicamente como un deudor alimentario.

La primera actriz volvió a referirse al tema en los medios de comunicación y lamentó que la situación no se aclare aún, pero confió en que el cantante pronto “recapacite” para que se haga cargo de la hija que la actriz asegura que tuvo con su sobrina.

Andrea Medina, sobrina de la actriz, asegura que el cantante se niega a reconocer a la hija que tuvieron y en una reciente entrevista para ‘Ventaneando’, Ofelia Medina relató que a pesar de los esfuerzos, Albarrán no ha cumplido con sus responsabilidades de paternidad y manutención, lo que ha obligado a la familia a recurrir a acciones legales y que mientras no se resuelva su sobrina y su pequeña, reciban el cobijo de su familia, así como de mujeres en pro de estas causas.

“Penosamente, no ha habido una respuesta positiva por parte de Rubén. La situación está ya en manos de abogados y no debería haber llegado ahí esta situación”, afirmó. La actriz agregó que, en lugar de asumir su responsabilidad, Albarrán ha optado por pelear, lo que ha agravado la situación. “Es lamentable la actitud que Rubén está tomando porque en vez de aceptar, está peleando”.

Medina también expresó su esperanza de que Rubén recapacite, recordando que Andrea y su hija están rodeadas de apoyo y solidaridad, especialmente de quienes luchan por los derechos de las mujeres.

“Andrea y su niña están muy cobijadas por todos nosotros, por el público y por la gente que está por la defensa de las mujeres. Espero que Rubén, que es una buena persona, reaccione”, indicó.

Conductores de ‘Ventaneando’ arremeten contra Rubén Albarrán por deudor alimentario

El tema fue retomado por los conductores, quienes mostraron su rechazo hacia la actitud de Rubén Albarrán. Linet Puente, quien empatiza con la situación de Andrea Medina por una experiencia personal, no dudó en cuestionar la indiferencia del cantante. “Es una pena que no haya querido reconocer a la menor; y lo peor es que sigue peleando en lugar de aceptar su responsabilidad”, dijo.

Por su parte, Pedro Sola bromeó sarcásticamente acerca de los hombres que evaden sus responsabilidades paternas. “Ay, qué raro, ¿verdad?”, expresó, causando la risa de Linet Puente, quien agregó: “Ya sabes, esas cosas que suceden”.

Rubén sigue en conflictos legales por el tema de su paternidad / Instagram

¿Qué ha dicho Rubén Albarrán sobre la polémica de su paternidad?

A finales de 2023, cuando Ofelia Medina destapó el caso en medios de comunicación, Rubén Albarrán emitió un comunicado en redes sociales en el que defendió su postura. En su mensaje, Albarrán aseguró que estaba enfrentando una “cuestión de carácter privado” que estaba siendo tratada con la debida diligencia ante las autoridades judiciales de México.

Además, el cantante desmintió las acusaciones de la actriz, afirmando que no había descuidado sus responsabilidades. “Quiero enfatizar que no he descuidado mis responsabilidades y deberes de conformidad con la legislación vigente”, escribió Albarrán, dejando claro que las autoridades estaban evaluando su situación.

