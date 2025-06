Exparticipante de ‘Masterchef celebrity generaciones’ confiesa que cayó en depresión tras eliminación

La influencer y exparticipante de reality shows Leslie Gallardo se sinceró sobre uno de los momentos más difíciles que ha atravesado recientemente: su eliminación de “Masterchef celebrity generaciones”. Aunque en pantalla se le vio agradecida y tranquila al despedirse del programa, la realidad detrás de cámaras fue mucho más compleja emocionalmente.

¿Por qué eliminaron a Leslie Gallardo de MasterChef Celebrity Generaciones?

El pasado domingo se transmitió el episodio donde Leslie fue eliminada del programa culinario, pese a haber presentado un platillo que recibió comentarios positivos. Los jueces coincidieron en que su propuesta era “demasiado sencilla” y que no representaba un reto lo suficientemente grande como para continuar en la competencia. Aun así, Gallardo se mostró serena al decir adiós:

“Me llena el corazón saber que fui parte de este proyecto tan importante, y lo mejor es que me fue re bien porque al principio yo no me tenía fe. Estoy contenta de haber durado tanto”.

Exparticipante de “Mastechef celebrity generaciones” reveló el duro momento emocional que vivió tras ser eliminada. / Redes sociales

¿Por qué Leslie Gallardo se deprimió tras salir de “Masterchef celebrity generaciones”?

No obstante, en una conversación reciente para el pódcast Auténtico, conducido por Pedro Prieto, Leslie Gallardo reveló que la experiencia la llevó a una fuerte crisis emocional que enfrentó completamente sola:

“La depresión me dio porque yo no quería salir, me dio porque me quedé a nada y sentí que me esforcé demasiado para ganar. Mi sueño era ganar ‘MasterChef’, empecé a avanzar y pum, te sacan”. Leslie Gallardo

Leslie no ocultó lo duro que fue el proceso posterior a la eliminación:“Lo viví sola. Encerrada en mi cuarto lloraba cañón, o sea, durísimo”.

Durante esa etapa, contó con el apoyo de personas cercanas como Romina Marcos y su ex Emilio Osorio que fueron fundamentales para su contención emocional:

“Esa red de contención fue Romina, en su momento Emilio, aún estábamos juntos. Él estaba grabando una telenovela y fue ese trip de ‘te apoyo, tranquila’”.

¿Cómo superó Leslie Gallardo su salida de “Masterchef celebrity generaciones”?

Además, Leslie Gallardo reflexionó sobre el impacto psicológico que genera participar en este tipo de formatos:

“¿Sabes qué creo? Fue abrazar estos momentos. La verdad, cuando estoy en un reality, los vivo encerrada. Me quitan el celular, eso te causa un pedo mental… porque te tienes que olvidar de tu familia, estar en ese estrés constante de que no sabes qué está pasando en el exterior. Te metes mucho en lo que estás viviendo ahí y esa es tu realidad”.

En un tono más crudo y honesto, la joven influencer también hizo una crítica directa a lo que implica ser parte de un reality show: “Creo que la gente que hacemos realities ya estamos locas desde que decidimos entrar. Somos como ratas de laboratorio. Eso eres, una persona que decide perder su privacidad para que la gente pueda entretenerse”.

¿Quiénes quedan en ‘Masterchef celebrity generaciones y podrían quedar eliminados hoy 29 de junio?

Ofelia Medina (Clásicos)

Bárbara Torres (Cassette)

Plutarco Haza (Cassette)

Andrea Noli (Cassette)

Carlos Quirarte (Millennials)

Dani Valle (Millennials)

Herly RG (Nueva Generación)

El programa llegará a la final el próximo 27 de julio, en el cual los finalistas lo darán todo y el público podrá conocer el ganador de esta temporada.

