Dalilah Polanco rompe en llanto por fuerte situación que vivió en La casa de los famosos México: “Duele”

Dalilah Polanco, segunda finalista de “La casa de los famosos México”, volvió a su podcast Sin.cuenta con Martha Guzmán y Joanna Vega-Biestro, donde compartió cómo ha sido su experiencia en el reality, el hate que recibió y su personalidad.

La actriz Dalilah Polanco compartió que la experiencia la ha hecho crecer bastante y que, sin duda, aceptó participar porque representaba un reto en su vida. Sin embargo, hizo una contundente revelación sobre lo que vivió en el reality y nunca se imaginó. ¡Se sintió insegura!

¿Por qué Dalilah Polanco rompió en llanto al hablar de La casa de los famosos México?

Dalilah Polanco, ex de Eugenio Derbez, reconoció que le cuesta verse en un espejo, que es difícil de explicar porque ha trabajado mucho en terapia, se siente segura, pero aún siente que lucha contra la exigencia de verse mejor.

“Yo creía que estaba a gusto cuando entré a la casa; sentía que era un momento bueno, pero cuando llegué, lo que voy a decir me dio fuerte: veía a todas y cada una de las chicas y decía ‘wow, son todas bonitas’ y pensé que me necesitaban a mí como la chistosa, que no fuera bonita que las haga reír”. Dalilah Polanco

Al borde del llanto, Dalilah Polanco confesó la inseguridad que sentía por no sentirse bonita junto a las demás habiantes como Ninel Conde, Mar Contreas, Priscila Valverde, Elaine Haro, Olivia Collins y Mariana Botas,

“Pensé: ‘Dios mío, qué guapas, claro, me invitaron porque soy la chistosa y necesitan quizá a alguien que no sea así (bonita), a alguien que se salga del molde que dija pendej… es lo que sentí es que verlas a todas y verme a mí”, comentó con lagrimas en los ojos y un nudo en la garganta.

Joanna Vega-Biestro consuela Dalilah Polanco tras revelar sus inseguridades en La casa de los famosos México

Joanna Vega-Biestro se conmovió con las palabras de Dalilah Polanco y aseguró que la entendía pues al igual que ella también ha sentido mucha inseguridad con su físico.

“¿Y si supieras cómo te veías?”, expresó Joanna Vega-Biestro, y agregó: “ Te entiendo muchas hemos pasado por ahí, la gente no lo entiende a veces. Creo que muchas hemos pasado por esto”.

“Yo te veía como una viejota de guapa, pero deja eso; te veía segura, plantada. Pero por más que te lo diga, no va a servir de nada hasta que tú logres abrazarte a ti misma primero. Todos tenemos que trabajar cada quien sus cosas, pero creo que muchas mujeres se identificaron contigo, y eso se agradece, porque aunque les duele, fuiste la más real” Joanna Vega-Biestro

¿Qué enfermedad tiene Dalilah Polanco, segunda finalista de La casa de los famosos México?

Durante su participación en La casa de los famosos México, algunos compañeros señalaron a Dalilah Polanco por supuestamente estar “ebria”. Sin embargo, Dalilah aclaró que en realidad padece una inusual condición médica llamada síndrome de autodestilación alcohólica, la cual provoca que su organismo produzca alcohol de manera natural.

También, la actriz ha hablado abiertamente sobre su problema de audición en el oído derecho. Hace varios años sufrió la ruptura de un tímpano, lo que le provocó la pérdida de casi el 100% de su capacidad auditiva en ese lado. Esta situación llevó a que, durante su participación en La casa de los famosos México, algunos de sus compañeros la apodaran con humor “Sor Dalilah”.

