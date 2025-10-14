Aldo de Nigris revela que se enojó por situación con Abelito ¿Se terminó la amistad tras LCDLFMX?

Aldo de Nigris, ganador de La casa de los famosos México 2025, sorprendió al abrirse y revelar sobre un momento de tensión en su amistad con Abelito, su compañero y amigo en el reality de famosos. El exfutbolista de Monterrey confesó que, a pesar de la cercanía y la complicidad que los une, hubo un momento que lo hizo enojar dentro de la ‘casa más famosa de México’.

¿La amistad de Aldo de Nigris y Abelito fue puesta a prueba? / Foto: IG/aldotdenigris

¿Qué hizo enojar a Aldo de Nigris de Abelito en La casa de los famosos México 2025?

Aldo de Nigris no ocultó sus sentimientos sobre la final de La casa de los famosos México 2025 y, en especial, sobre la posición que ocupó su amigo Abelito, influencer de Zacatecas.

El exfutbolista de Rayados de Monterrey confesó que le molestó ver a su compañero quedar en tercer lugar, dejando claro lo importante que era para él la competencia. Incluso, entre lágrimas, en la final, Aldo de Nigris le dijo a Abelito: “Yo quería que ganaras tú” y se ofreció a compartir el premio, pero su amigo rechazó esa opción.

“Sí, (me molestó el tercer lugar de Abelito), es que allá dentro quieres que tu equipo gane, me agüitaba cada vez que salía alguien de mi equipo, quizá a lo mejor no enojarme, porque no puedes hacer nada, pero me agüitaba. Soy bien aguerrido a mi equipo”, declaró Aldo de Nigris en entrevista con La mejor, mostrando el orgullo y la cercanía que sentía por sus compañeros dentro del reality show.

La amistad entre Aldo de Nigris y Abelito fue de las más virales en La casa de los famosos México 2025. / Foto: IG/aldotdenigri

La amistad de Abelito y Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025

La tercera temporada de La casa de los famosos México 2025 dejó varias amistades memorables, pero sin duda la que más llamó la atención fue la de Abelito y Aldo de Nigris. Su cercanía se volvió viral desde los primeros días del reality show, llegando incluso a dormir juntos y a crear el podcast ‘Entre compas’, donde compartieron distintos momentos de sus experiencias fuera de la casa.

Aldo de Nigris explicó la intensidad de su vínculo con Abelito con total sinceridad: “No te puedo decir con qué me conectó, es chistoso, carismático y le gira la ardilla bien cabrón para todo”, dijo el influencer.

“Ahorita veo los videos y digo: ‘Lloré mucho, qué pena’, pero ahí es como tu mundo’. Sientes que con la persona con la que te estás llevando más ahí, estás creando amistad, yo a veces no sentía mucha conexión con muchas personas, con los de mi cuarto me sentía unido y con Abelito sentía una amistad bien cabrona y que te lo arrebaten es como si te lo quitaran de tu mundo” Aldo de Nigris

Ese vínculo quedó más que claro cuando Abelito subió al carrusel con el riesgo de ser eliminado junto a Aarón Mercury y Mariana Botas, y Aldo no pudo evitar mostrar su emoción. La conexión que compartieron dentro y fuera de la casa consolidó una de las amistades más comentadas y queridas por los fans de la temporada, dejando un recuerdo imborrable en el reality show.

¿Quién es Aldo de Nigris, ganador de La casa de los famosos México 2025?

Aldo de Nigris, sobrino de Poncho de Nigris, es una de las personalidades jóvenes más destacadas de las redes sociales. Nacido el 27 de julio de 1999 en Monterrey, Nuevo León, se ha ganado la atención del público gracias a su carisma y creatividad en plataformas como TikTok e Instagram. Conocido por sus memes y lip syncs, Aldo ha sabido conectar con una audiencia amplia que sigue sus ocurrencias y su estilo divertido.

Además de su faceta humorística, Aldo comparte regularmente contenidos de su vida diaria, especialmente sus rutinas de entrenamiento en el gimnasio, mostrando disciplina y constancia, lo que ha reforzado su presencia en redes sociales. Su cuenta de Instagram ya acumula más de dos millones de seguidores, quienes disfrutan de sus publicaciones, desde clips motivacionales hasta momentos de entretenimiento.

Entre los videos que lo hicieron viral destaca su particular baile, en el que mueve las manos haciendo la seña de amor y paz, un gesto que rápidamente se convirtió en tendencia y consolidó su imagen como influencer creativo y cercano a su comunidad digital. Su participación en La casa de los famosos México 2025 lo llevó a mostrar otra faceta de su personalidad, ampliando aún más su popularidad.

