Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, remodela la habitación del ganador de La casa de los famosos México

Doña Leticia Guajardo mejor conocida en redes como “doña Alegría”, sorprendió al compartir que remodeló la habitación de su nieto, Aldo de Nigris, quien se convirtió en ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025.

La abuela del exfutbolista, Aldo de Nigris, mostró con orgullo los detalles del cambio, mostrando su entusiasmo por recibirlo en casa tras su triunfo y dejando ver la estrecha relación que mantiene con su familia, que, desde diversas publicaciones e historias, se deja entrever el lazo que tiene con su nieto.

Doña Lety de Nigris transforma el cuarto de Aldo de Nigris. / Foto: IG/@aldotdenigris

¿Cómo quedó el cuarto de Aldo de Nigris tras ganar en La casa de los famosos México? Doña Lety de Nigris lo presume

Doña Leticia de Nigris, conocida cariñosamente como “doña Alegría”, mostró en redes sociales los avances de la remodelación de la habitación de su nieto Aldo de Nigris, tras su reciente triunfo en La casa de los famosos México 2025. Fiel a su estilo entusiasta, compartió un video donde reveló los detalles del nuevo espacio, destacando el trabajo y el cariño que puso en cada rincón.

“Les presento cómo está quedando el cuarto de Aldito, todavía faltan unos detalles, pero ya casi está listo. Pusieron mármol, que se ve padrísimo, y el lambrín. Hicimos combinaciones para que se viera más luz con el blanco, luce muchísimo más”, mencionó “doña Alegría”. En videos anteriores, se pudo ver que el cuarto tenía colores más oscuros y una cabecera de madera que daba un toque más antiguo.

El gesto no pasó desapercibido entre los seguidores de la familia De Nigris, quienes elogiaron el gusto y la dedicación de la abuelita de Aldo de NIgris en la remodelación, aunque algunos mencionaron que el influencer se quedaría a vivir en la Ciudad de México tras su triunfo en el reality show.

Además, la abuela del exfutbolista compartió que aún faltan algunos toques finales, pero aseguró que el espacio pronto estará listo para recibir al campeón, reflejando el orgullo y el amor que siente por su nieto.

Doña Lety de Nigris mostró orgullosa los avances en la remodelación de la habitación de su nieto Aldo. / Foto: IG/@aldotdenigris

Aldo de Nigris gana La casa de los famosos México 2025

Aldo de Nigris, se alzó como el gran ganador de La casa de los famosos México 2025, tras semanas de competencia, polémicas y momentos emotivos dentro del reality show. Con su carisma, estrategia y conexión con el público, el regiomontano logró conquistar el corazón de los espectadores y llevarse a casa el premio principal de cuatro millones de pesos, además del acumulado de MercadoPago.

La victoria de De Nigris fue celebrada con entusiasmo por sus seguidores y familiares, quienes destacaron su constancia y autenticidad a lo largo del concurso. Su paso por la casa estuvo lleno de momentos memorables que mostraron una faceta más cercana y humana del influencer.

Así quedaron los lugares de los finalistas de La casa de los famosos México 2025:



Dalilah Polanco, segundo lugar.

El Abelito, tercer lugar.

Shiky, cuarto lugar.

Mar Contreras, quinto lugar.

Aldo de Nigris gana La casa de los famosos México / Redes

¿Quién es Aldo de Nigris, ganador de La casa de los famosos México 2025?

Aldo de Nigris nació el 27 de julio de 1999 en Monterrey, Nuevo León, y supo construir una carrera multifacética en el mundo del entretenimiento. Si bien proviene de una familia ligada al deporte y los medios, se destacó por su personalidad en TikTok, donde ganó popularidad gracias a sus memes, lip syncs y contenidos cercanos que conectan con miles de jóvenes.

Además, comparte su disciplina en el gimnasio a través de videos, mostrando su rutina de entrenamiento y motivando a sus seguidores a mantenerse activos y saludables.

Aldo de Nigris y doña Lety de Nigris en una foto de archivo. / Foto: IG/@aldotdenigris

Con más de tres millones de seguidores en Instagram, Aldo de Nigris se consolidó como una figura influyente en redes sociales, combinando humor, cercanía y carisma. Su presencia digital le permitió acercarse a un público amplio, más allá de la fama heredada de su familia, y construir su propia identidad en el entretenimiento. Cabe recordar que también ganó popularidad por su programa de YouTube ‘Más allá del fierro’ junto a Yetus prime.

El influencer también pertenece a una familia reconocida: es sobrino de Poncho de Nigris, empresario, influencer y actor, así como de Antonio “Tano” de Nigris, futbolista que falleció el 15 de noviembre de 2009 debido a una malformación cardíaca genética del corazón, la cual posteriormente le provocó un paro cardíaco.

Este legado familiar marcó profundamente su vida, pero, según usuarios, Aldo de Nigris supo abrir su propio camino, combinando talento, disciplina y cercanía con sus seguidores.