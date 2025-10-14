Doña Lety regañó a Elaine Haro ¡por Aldo de Nigris! Así reaccionó la actriz

Elaine Haro reveló que la regañó doña Lety Guajardo, la abuela de Aldo de Nigris, ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025. La actriz contó que doña Lety le reclamó una situación dentro de la ‘casa más famosa de México’, lo que generó risas y curiosidad entre los fans del reality show. Según Haro, el momento ocurrió durante una conversación casual, en la que la abuela del futbolista le hizo un comentario que no pasó desapercibido.

Elaine Haro rompió el silencio sobre el regaño de doña Lety, ¿qué dijo la actriz? / Foto: IG/elaineharo

¿Por qué regañó doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, a Elaine Haro?

Durante su participación en el podcast de Aldo de Nigris, Elaine Haro reveló que doña Lety Guajardo, abuela del futbolista y ganador de La casa de los famosos México 2025, la cuestionó por los supuestos coqueteos que tuvo con Aarón Mercury y el propio Aldo dentro del reality show, lo que dio origen a algunos de los “shippeos” más virales de la tercera temporada.

Todo surgió cuando Aldo de Nigris le preguntó con humor: “Elaine, ¿qué se siente caerle bien a ‘doña Alegría’?”, a lo que ella respondió entre risas:

“Casi no hablé con ella, pero en la camioneta de regreso al hotel, nos fuimos en la misma camioneta y ahí me regañó de ‘Oye, pero a ver, cuéntame, tú con Aldo, con Aarón, ¿qué onda?’”.

El comentario provocó carcajadas entre los presentes, pero también reavivó la conversación en redes sociales sobre la química que Elaine mostró con ambos durante su estancia en la casa.

Aldo de Nigris, ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025. / Foto: IG/aldotdenigris

¿Qué opina Elaine Haro sobre el shippeo con Aldo de Nigris ‘Aldaine’?

Durante la charla llena de complicidad, el ganador de La casa de los famosos México 2025 no dejó pasar la oportunidad de tocar uno de los temas más comentados por los fans del reality show: el famoso “shippeo” entre él y Elaine Haro.

Con una sonrisa traviesa, Aldo de Nigris le lanzó a Elaine Haro la pregunta que muchos querían escuchar: “¿Qué opinas del ‘Aldaine’?”, haciendo referencia al nombre con el que el público bautizó su conexión dentro y fuera de la casa.

Elaine Haro, sin perder el sentido del humor que la caracteriza, respondió de inmediato: “Yo opino que está muy bonito, ¿tú qué opinas?”. La respuesta provocó las risas de Aldo de Nigris, lo que habría sido considerado por usuarios que dejó entrever la buena química que ambos siguen compartiendo incluso después del programa.

El intercambio rápidamente se volvió tema de conversación entre los seguidores del reality show, quienes no dejaron de comentar sobre la cercanía y naturalidad que existe entre los dos, lo cierto es que el “Aldaine” sigue más vivo que nunca entre los fans, que celebran cada guiño, sonrisa o interacción entre Aldo y Elaine.

Aldo de Nigris asegura que se casaría con Elaine Haro tras La casa de los famosos México

Además, durante una dinámica detrás de cámaras en el programa “Hoy”, se le preguntó a Aldo de Nigris con quién se casaría, a quién besaría y a quién “mat..”. El ganador de La casa de los famosos México 2025 tenía que elegir entre las opciones a Elaine Haro, Priscila Valverde y Mariana Botas.

“Me caso con la Elaine, sí, sí, sí. Yo creo que la Priscila (le doy el beso)”, declaró el ganador.

Ante la pregunta del reportero: “¿Mat... a Mariana Botas?“, el finalista, entre risas y sin saber cómo responder, dijo entre: “No, no, ya me mandaron a la ve...”.

Según usuarios, Aldo de Nigris y Elaine Haro siguen demostrando que su conexión traspasó las cámaras de La casa de los famosos México 2025. Aunque ambos han insistido en que solo los une una gran amistad, los fans no dejan de alimentar la historia del “Aldaine”, un vínculo que nació en el encierro y que, al parecer, sigue dando de qué hablar mucho después del reality show.

