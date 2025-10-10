Aldo de Nigris vive incómodo momento con sus fans tras ganar La casa de los famosos México ¿sufre acoso?, VIDEO

Después de coronarse como el gran campeón de La casa de los famosos México 2025, Aldo de Nigris ha experimentado un aumento impresionante en su popularidad. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para el exfutbolista e influencer, ya que recientemente vivió un momento bastante incómodo con un grupo de seguidoras que lo acorralaron ¿ya no quiere más fama? ¿Qué tanto le hicieron?

Tras victoria de Aldo de Nigris se corrieron rumores de filtraciones sobre el ganador de La casa de los famosos México / Especial

¿Qué pasó con Aldo de Nigris y sus fanáticas tras salir de La casa de los famosos México?

Después de 71 días de encierro, estrategias y polémicas, Aldo de Nigris se coronó como el gran ganador de La casa de los famosos México 2025 el pasado 5 de octubre. Su victoria no solo le aseguró un premio de cuatro millones de pesos, sino que también catapultó su carrera mediática a otro nivel. El exfutbolista, ahora convertido en influencer y figura del espectáculo, pasó de tener 844 mil a más de 2.2 millones de seguidores en redes sociales, consolidándose como uno de los favoritos del público mexicano.

El fenómeno Aldo no tardó en explotar fuera del reality. Su carisma, autenticidad y cercanía con los fans lo convirtieron en un imán de atención en cada aparición pública. Sin embargo, el fanatismo desbordado comenzó a mostrar su lado más oscuro. Un reciente video reveló un momento incómodo en el que Aldo fue acorralado y abrazado sin su consentimiento.

Incluso, en medio del caos, Aldo de Nigris soltó una frase que dejó a todos helados: “Ando bien tripeado, nomás no me vayan a agarrar la cola”

La escena fue captada durante un evento y publicada en el canal de YouTube de Eden Muñoz, pero fue en la red social X (antes Twitter) donde el clip se volvió viral. Los comentarios no se hicieron esperar, y muchos usuarios señalaron la doble moral de las fans involucradas.

¿Aldo de Nigris fue víctima de acoso por parte de sus propias fans en un evento público?

El video no solo desató indignación por el comportamiento invasivo de las fanáticas de Aldo de Nigris, sino que también reavivó la polémica sobre el supuesto acoso que vivió dentro de La casa de los famosos México. Durante su estancia en el reality, muchos seguidores señalaron a Mariana Botas y Elaine Haro por presuntamente molestarlo en varias ocasiones, lo que generó una fuerte división entre los fans.

Mariana Botas y Aldo de Nigris / Redes sociales, X: @DANIEL58815221

Ahora, la historia parece repetirse, pero con un giro inesperado. Usuarios en redes sociales no tardaron en señalar la doble moral de quienes antes criticaban a las participantes por su cercanía con Aldo, pero que ahora replican conductas similares o incluso más invasivas en la vida real. El contraste fue tan evidente que las críticas no se hicieron esperar.



“¿No son ellas las que decían que Mariana y Elaine lo acosaban? Con razón lo atacaban tanto, hermosas”

“¿Ellas son las que le tiran a Mariana y a Elaine?”

“Y se atrevieron a insultar a Mariana por esas cosas”

“Todo lo que criticaron se ve en este video”

“Pero Mariana era la loca acosadora y así”

Mientras tanto, Aldo de Nigris ha preferido guardar silencio sobre el tema.

Así se vivió el momento: