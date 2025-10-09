Aldo de Nigris y Elaine Haro se reencuentran en la fiesta de Galilea Montijo ¡Kunno captó romántico momento!

Como ya es tradición, Galilea Montijo agasajó a los exparticipantes de “La casa de los famosos México 2025" con una fiesta espectacular, a la que asistieron casi todos los concursantes y diversas figuras del espectáculo.

Las primeras imágenes del evento comenzaron a circular en redes sociales, mostrando la presencia de:



Aldo de Nigris,

Dalílah Polanco,

Abelito,

Shiky,

Mar Contreras,

Mariana Botas,

‘Guana’,

Priscila Valverde,

Wendy Guevara, entre otros que al parecer disfrutaron al máximo la fiesta.

Mira: Elaine Haro rompe en llanto tras expulsión de La casa de los famosos México: “Mamá dijo que hablaron de mí”

Aldo de Nigris y Elaine Haro en La casa de los famosos México. / Redes sociales

Aldo de Nigris y Elaine Haro se reencontraron tras La casa de los famosos México

Sin duda uno de los reencuentros más esperados por los fans era el de Elaine Haro y Aldo de Nigris, quienes protagonizaron un shippeo que fue tomando fuerza tras la salida del sobrino de Poncho de Nigris.

Kunno, recientemente confirmado como nuevo participante de “Las estrellas bailan en hoy”, también asistió a la fiesta y hubo un momento que en redes sociales no pasó desapercibido. ¿Hubo beso?

Mira:Doña Lety vs. Mariana Botas otra vez; reitera que es una “desgraciada” y la acusa de “envidiar” a Elaine Haro

Aldo de Nigris se reencuentra con Elaine Haro en la fiesta de Galilea Montijo. / Redes sociales

¿Qué imagenes compartió Kunno del reencuentro entre Aldo de Nigris y Elaine Haro?

A través de las historias de Kunno en redes sociales se pudo ver a Aldo de Nigris y Elaine Haro juntos.El influencer no dudó en compartir el momento, mostrando el “shippeo” que ha emocionado a los fans de esta posible pareja.

En las imágenes, Elaine Haro y Aldo de Nigris se muestran cantando, bailando y sonriendo a la cámara, pero también se les ve conversando muy cerca, frente a frente e intercambiando una sonrisa mientras se miran a los ojos.

El momento no pasó desapercibido entre usuarios en redes sociales. La mayoría señaló que ambos exhabitantes “tienen mucha química” y esperarían que muy pronto protagonicen más momentos juntos como este.

Mira: ¿Mariana Botas o Elaine Haro? Aldo de Nigris dice quién quisiera que regrese a La casa de los famosos México

Aldo de Nigris se reencuentra con Elaine Haro en la fiesta de Galilea Montijo. / Redes sociales

¿Qué dice doña Lety del shippeo de Aldo de Nigris y Elaine Haro?

El fenómeno del “shippeo” entre Elaine Haro y Aldo de Nigris sigue causando revuelo en redes sociales, y esta vez Doña Alegría, la abuela del futbolista, decidió unirse al revuelo de la manera más tierna posible.

“Doña alegría” compartió en sus historias de Instagram una imagen creada con inteligencia artificial, en la que la etiquetaron y se recreaba cómo luciría su nieto Aldo junto a Elaine como pareja, incluso con lo que serían sus hijos.

La fotografía, que muestra a Aldo y Elaine en la final de “La casa de los famosos México”, acompañados de los pequeños que supuestamente serían su descendencia, se volvió viral casi de inmediato. Los seguidores no tardaron en reaccionar, comentando, compartiendo y creando memes alrededor de la divertida imagen.

No es la primera vez que Doña Alegría expresa su aprobación por Elaine Haro. Hace unas semanas cuando conoció a la joven de 22 años, la describió como “muy linda y educada” y no dudó en elogiar su belleza: “Está bellísima, 22 años y bellísima, está guapísima”.

Mira: Critican a Elaine Haro por tremendo ‘desplante’ a Aarón Mercury en La casa de los famosos México