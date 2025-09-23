¿Mariana Botas o Elaine Haro? Aldo de Nigris dice quién quisiera que regrese a La casa de los famosos México

En la gala del pasado domingo de “La casa de los famosos México”, Galilea Montijo realizó una dinámica en la cual presentó preguntas del público. Una de ellas dirigida a Aldo de Nigris, la cual fue: si existiera una moneda de la resurrección, ¿a qué habitante traería de vuelta al reality?

Pese a que en su momento lo “shipearon” con Mariana Botas y posteriormente con Elaine Haro —por lo cual se esperaba que mencionara a alguna de ellas por la química que mostró con ambas—, el sobrino de Poncho de Nigris sorprendió al público al no nombrarlas.

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿A quién traería de regreso Aldo de Nigris a La casa de los famosos México?

Aldo de Nigris fue claro al responder que preferiría a dos habitantes del cuarto Noche, pero no se refería a Elaine Haro, quien también formó parte de su team tras haberse intercambiado por Guana.

“Traería de vuelta a una persona que fue importante con la filosofía del cuarto Noche, cuando íbamos perdiendo y decíamos vámonos kamikaze, que es irnos contra los fuertes. Ese fue Adrián, me parece que fue un gran estratega, es bueno para los juegos y competencias, sería de gran ayuda para el cuarto. Y otra persona que me hubiera gustado conocer más es a Olivia Collins, siento que la conocí muy poquito, tengo pocos recuerdos de ella”.

Olivia Collins / Redes sociales

Cabe recordar que Olivia Collins fue la primera eliminada de “La casa de los famosos México” y Adrián Di Monte el segundo.

Incluso en redes sociales, internautas reaccionaron sorprendidos:



“Siempre fue Olivia, no Elaine ni Mariana”.

“Le hicieron esa pregunta pensando que iba a decir Elaine”.

“Me quedé helada, ¿cómo pudo preferir a Olivia que a Elaine, con quien compartió risas y juegos?”.



Esto dijo Olivia Collins después de que Aldo de Nigris pidiera su regreso a La casa de los famosos México 2025

En redes se viralizó un video de “Al punto noticias” donde se observa a Olivia Collins y Adrián Di Monte en un restaurante con varios fans viendo la gala de La casa de los famosos México. Al escuchar la declaración de Aldo, ambos se emocionaron y enviaron besos a la pantalla. En especial Olivia, quien reaccionó incrédula y emocionada.

Más tarde, en entrevista con “Al punto noticias”, Olivia Collins confesó sentirse muy feliz con las palabras de Aldo de Nigris:

“Me encanta escucharlo, dije: ‘¡ay, qué lindo!’, que me nombren y que nombrara a Adrián porque fuimos los primeros en salir. Es lindo, es como sentir que todavía estoy adentro”, comentó la actriz.

