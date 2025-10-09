Mamá de Aldo de Nigris es exhibida por doña Lety: ¡quedo cautivada al ver al novio de Galilea Montijo!

Leticia, mamá del Aldo de Nigris, ganador de “La casa de los famosos México”, se volvió tendencia luego de que su madre, doña Alegría, la delatara en su pódcast al contar que quedó impactada con la belleza del novio de Galilea Montijo, el modelo español Isaac Moreno. En medio de toda la euforia por el triunfo de Aldo de Nigris, las polémicas revelaciones de su familia no han cesado.

¿Qué reveló la mamá de Aldo de Nigris sobre el novio de Galilea Montijo a doña Lety?

Todo comenzó cuando doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, contó en su canal de YouTube que su hija no pudo evitar quedar sorprendida al ver a Isaac Moreno, novio de Galilea Montijo, durante una de las grabaciones del reality.

“El novio de Galilea estaba bellísimo, dijiste… Dijiste que lo viste y que estaba guapísimo. ¿Te regañan?... Ella me dijo: ‘no mamá, había tres españoles, qué cosa, pero el novio de Galilea era un muñeco, una carita, una cosa impresionante’”, comentó entre risas la abuela de Aldo de Nigris.

Su declaración se volvió viral y los fans comentan en broma que con doña Lety no hay secretos, porque siempre termina contándolo todo.

Mamá de Aldo de Nigris revela si se puso nerviosa con el novio de Galilea Montijo. / Redes sociales

¿La mamá de Aldo de Nigris se puso nerviosa por el novio de Galilea Montijo?

Luego de quedar en evidencia, la mamá de Aldo de Nigris respondió a los comentarios y aclaró que nunca se acercó al novio de Galilea Montijo, pero lo vio siendo muy caballeroso con la conductora.

“Yo no me saludé al novio de Galilea ni me acerqué ni nada. Yo no sé si eran españoles. Iba y le llevaba su agua, le limpiaba el sudor, le daba un beso en la mejilla, se acercaba a Galilea”, relató.

Leticia de Nigris mamá de Aldo de Nigris. / Redes sociales

También negó a doña Lety que se hubiera puesto nerviosa al verlo, explicando que su incomodidad se debía a las cámaras y no al atractivo del español.

“No me dio nervio, yo ya el nervio lo traía desde antes. No supe ni qué dije, con tantas cámaras yo quedé impactada… Todas me felicitaron por mi hijo”, añadió entre risas.

¿Quién es Isaac Moreno, modelo y novio de Galilea Montijo?

Isaac Moreno es un modelo, influencer y empresario español, originario de Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias. Antes de dedicarse al modelaje profesional, estudió Contabilidad e Ingeniería Estructural, e incluso trabajó en construcción e ingeniería antisísmica en Estados Unidos.

Su carrera lo ha llevado a colaborar con importantes marcas internacionales de moda y estilo de vida. En redes sociales, donde supera los 200 mil seguidores, comparte rutinas fitness, viajes y momentos junto a Galilea Montijo.

La pareja confirmó su relación en mayo de 2023 y, desde entonces, se han mostrado inseparables.

