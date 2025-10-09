¿Galilea Montijo sí explotó vs Wendy Guevara? Filtran video falso del audio de su pelea ¡la Perdida reacciona!

El ‘Galifest’ de Galilea Montijo, tras la final de La casa de los famosos México, no estuvo exento de polémica. En redes sociales no pasó desapercibido el presunto encontronazo de Wendy Guevara con la conductora del matutino ‘Hoy’.

Ahora filtraron un video falso en TikTok que se le atribuyó a Galilea Montijo y a Wendy Guevara en el que supuestamente se escucha la presunta discusión que habrían tenido. ¡Fue hecha con inteligencia artificial!

No obstante, Wendy Guevara rompió el silencio y reveló qué fue lo que de verdad pasó entre ella y Galilea Montijo. ¡Hasta Nicola Porcella se pronunció! ¿Se terminó la amistad entre las conductoras de La casa de los famosos México?

Wendy guevara y Galilea Montijo habrían discutido / Redes sociales, TikTok y canva

¿Qué pasó entre Wendy Guevara y Galilea Montijo en el Galifest?

Durante el ‘Galifest’, se especuló que Galilea Montijo y Wendy Guevara presuntamente habrían discutido. Esto luego de que se viralizó un video en el que ambas se mostraban, aparentemente, “molestas” en la plática. La situación llamó totalmente la atención de usuarios en redes sociales.

En las imágenes difundidas se observa a ambas en lo que parece ser una conversación seria, mientras una tercera persona intenta intervenir para separar a Wendy. La expresión seria de Galilea y el tono aparentemente tenso del momento llevaron a muchos usuarios a especular sobre un posible enfrentamiento entre las dos figuras de televisión.

Wendy Guevara / Redes sociales

Incluso, la creadora de contenido de espectáculos Chamonic destacó que Wendy presuntamente habría estado de “mala copa”, ya que también causó revuelo en redes que llamó “mueble” a Priscila Valverde en medio de la celebración.

“Es bien sabido que Wendy es muy mala copa cuando toma ….! Ayer no fue la excepción .. Pues en un momento de la fiesta se paró a discutir con Galilea y se ve que alguien trata de jalar a Wendy para que pare … Según gente que estuvo ahí, me dice que el pleito fue por que Wendy estaba muy irreverente e incluso le gritó a Priscila mueble cuando Galilea la mencionó para darle de tomar”. Chamonic

¿Cuál fue el video y audio falso de la presunta pelea de Galilea Montijo y Wendy Guevara?

A raíz de esta polémica, en redes sociales, algunos usuarios se dieron a la tarea de crear un video falso con inteligencia artificial que fue atribuido a Galilea Montijo, conductora de ‘Hoy’, en el que se ve en el video que, supuestamente, la famosa le reclamaría a Wendy Guevara sobre su presunto “gusto” con Aarón Mercury.

“Deja de estar de mala copa y vete a tu casa, ya no se te hizo con Aarón”, se escucha en el video falso hecho con inteligencia artificial que se le atribuyó a Galilea Montijo.

Galilea Montijo / Redes sociales/Captura de pantalla

Como era natural, este video no tardó en hacerse viral en redes sociales. La mayoría de los usuarios no tardaron en externar que se trataría de un video hecho con la IA. Estos fueron algunos comentarios:



“Ay no, esto no es real, pero si lo fuera estuviera muy caga…”,

“Se enojó que no le prestaron el gym”,

“Pero súbelo a Facebook para que los señores se lo crean y se ataquen”,

“Ese Carmelo es bien aferrado”

“Esa no es la Gali”,

“Quedó chida la IA jajajaja”

Este es el video falso:

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre su presunta pelea con Galilea Montijo en el Galifest?

Sin embargo, Wendy Guevara, ganadora de ‘La casa de los famosos México’, desmintió cualquier tipo de conflicto con Galilea Montijo en plena celebración. A través de sus redes sociales, ‘la Perdida’ aseguró que no existió ningún pleito y calificó los rumores como simples “chismes”.

En diversos videos que difundieron de la escena con Galilea Montijo y la influencer, Wendy Guevara comentó: “Ay no mms. Nada que ver tu chisme, eh, bebé”.

Wendy Guevara / Redes sociales

Eso no es todo, Nicola Porcella reforzó la postura de Wendy Guevara y señaló en los mismos videos que todo se trataría de un malentendido.

“Ayyy, no pasó nada, están hablando, hay música y fiesta, obvio hablan más alto y gesticulan más. Gali y la cabezona son íntimas”. Nicola Porcella

Pese a la ola de especulaciones, Galilea Montijo, conductora de ‘La casa de los famosos México’, no ha emitido ninguna declaración sobre lo ocurrido. Así como Wendy Guevara tampoco ha reaccionado a la difusión del video falso sobre su presunta pelea.