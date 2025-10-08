Aarón Mercury y Wendy Guevara: ¿Hubo un supuesto beso en el Galifest tras La casa de los famosos México? FOTO

La tercera temporada de La casa de los famosos México llegó a su fin, y con ello, una de las celebraciones más esperadas del año: el famoso Galifest, la fiesta organizada por Galilea Montijo para despedir el reality show que ha dado tanto de qué hablar. Como ya es tradición, la conductora reunió a exintegrantes, figuras del espectáculo y amigos cercanos en una noche llena de glamour, música y sorpresas.

Sin embargo, lo que acaparó la atención de los internautas no fueron los looks, sino unas fotografías que comenzaron a circular en redes sociales, donde se observa a Wendy Guevara y Aarón Mercury, exparticipantes del programa, aparentemente muy cerca durante la celebración. Las imágenes, difundidas en X (antes Twitter), han desatado toda clase de comentarios y especulaciones entre los seguidores del reality.

Galilea Montijo lució una creación del diseñador mexicano Iván Ávalos. / Instagram: @galileamontijo

¿Qué se vio en las fotos de Wendy Guevara y Aarón en la fiesta de Galilea Montijo?

Las fotos se viralizaron durante la madrugada de este miércoles 8 de octubre, en ellas se aprecia a Wendy Guevara conversando de cerca con Aarón Mercury. Aunque las fotos están muy poco enfocadas y con poca iluminación, algunos usuarios interpretaron que presuntamente se habrían besado, mientras otros aseguran que solo fue un saludo amistoso entre compañeros del programa.

El momento fue capturado por uno de los asistentes y rápidamente se convirtió en tendencia. Algunos usuarios defendieron a Wendy y Aarón, asegurando que se trata de una simple convivencia entre amigos, mientras otros insistieron en que las imágenes muestran “algo más”.



“No me vengan a llorar, literal está conviviendo bien con Diego, no como el que se está dando un beso de tres con Wendy y otro wey”.

“Pues ese we traía loco a tu ídolo, en los videos siempre fue Aarón el que quería con Wendy”

Aunque los comentarios se multiplican, no existe confirmación oficial de lo que realmente ocurrió, y muchos fans han pedido no sacar conclusiones precipitadas basadas únicamente en las fotos con poca visibilidad.

¿Cómo comenzó la polémica de una supuesta relación entre Wendy Guevara y Aarón Mercury?

La polémica sobre una presunta relación entre Wendy Guevara y Aarón Mercury comenzó semanas antes del Galifest 2025, cuando el periodista Gabo Cuevas aseguró en su programa Cállate los ojos que ambos presuntamente habrían tenido “sus queveres” en una fiesta privada. Según su versión, una fuente cercana le reveló que el influencer y la ganadora de La casa de los famosos México presuntamente habrían tenido un acercamiento más allá de la amistad, lo que bastó para que el rumor explotara en redes sociales y dividiera opiniones.

Las declaraciones de Cuevas generaron tal impacto que rápidamente llegaron a oídos de la familia de Aarón. Su madre, Nancy González, rompió el silencio y calificó la información como “un chisme sin fundamentos”. En una entrevista con medios, pidió respeto para su hijo y exigió que, si existían pruebas, se mostraran públicamente. “No se puede hablar así de alguien sin evidencias”, declaró, dejando claro su molestia ante la difusión del rumor.

Poco después, Aarón Mercury rompió el silencio sobre los rumores de un supuesto noviazgo con Wendy Guevara y su orientación sexual, en una entrevista exclusiva con TVNotas. Tras su salida del reality, Mercury aclaró que muchas de las especulaciones sobre su vida personal han sido exageradas por la fama y la exposición mediática.

El influencer aseguró que Wendy Guevara es únicamente una amiga cercana, destacando la conexión y el apoyo mutuo que se han brindado antes y después del programa. Además, aprovechó para hablar sobre su vida amorosa, confirmando que actualmente se encuentra soltero y enfocado en su trabajo. Afirmó estar consciente de que, al ser una persona famosa, te “inventen” todo tipo de cosas, por lo que no le da importancia a estos comentarios.

“Como uno está en el medio, pues se arriesga a que opinen sobre todo. Si se ha puesto en duda o se ha cuestionado mi sexualidad, pues a mí no me interesa que piensen lo que quieran, pero, pues, si quieren saber, no soy gay. Aunque diga eso, mucha gente va a seguir pensándolo” Aarón Mercury

Wendy Guevara defiende a Aarón Mercury de la pregunta incómoda en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Quiénes asistieron a la fiesta organizada por Galilea Montijo tras La casa de los famosos México?

La velada se llevó a cabo en la Ciudad de México y, como cada año, contó con un desfile de celebridades. Entre los asistentes estuvieron:



Mariana Botas fue de las primeras en compartir videos del evento junto a Elaine Haro. Por su parte, Wendy Guevara también compartió breves clips en sus historias de Instagram, donde se le ve disfrutando de la fiesta y conviviendo con Galilea Montijo.

