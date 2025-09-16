Shiky sufre bochornoso accidente en La casa de los famosos México ¡Abelito lo exhibe!

¡Ni el Grito de Independencia logró opacar el momento más viral del 16 de septiembre! Shiky, recién salvado por el público en La casa de los famosos México, protagonizó un accidente escatológico que dejó a todos con la boca abierta, provocando carcajadas, memes y hasta búsquedas en el bote de basura. ¿Qué pasó? ¡Entérate!

Shiky en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Qué pasó con Shiky en La casa de los famosos México? El accidente que lo volvió viral

La mañana del 16 de septiembre, mientras México celebraba el Grito de Independencia, La casa de los famosos México se volvió tendencia por una razón inesperada: el accidente escatológico de Shiky. El comediante español, que apenas el fin de semana fue salvado por el público, regresó con todo… y ¡con un calzón sucio!

Abelito fue quien lo expuso, provocando que Shiky no tuviera más opción que confesar el accidente sin titubear y con lujo de detalles.

“Me cagué sin querer, ya lo he tirado, ya me bañé. Fue sin querer, me quise tirar un pedo, noté y me cagué”, confesó Shiky frente a sus compañeros, quienes no podían parar de reír. El momento fue tan surrealista que hasta él mismo lo narró con lujo de detalles:

“Ya lo he tirado a la papelera el calzón” Shiky

Efectivamente si se cago encima el shiky por querer aventarle un pedo al abelito jajajajajaj#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/fD9wDtYUIa — Julián 🐐 (@JuliGoonz) September 16, 2025

¿Quiénes presenciaron el accidente de Shiky en La casa de los famosos México y cómo reaccionaron?

Guana, Alexis Ayala, Aarón Mercury y Mar Contreras fueron testigos del momento más bochornoso de la temporada. Mar, incrédula, fue a buscar la prenda de Shiky en el bote de basura. Aunque solo encontró la bolsa, no se atrevió a invadir más.

Luego llego la advertencia a Abuelito quien fue quien lo presionó a contar la anécdota, y Shiky se lo dejó claro:

“Acuérdate de esto, me has empujado a tener que contarlo”. Shiky

Pero Abuelito no se quedó callado: “Eso le pasa por quererme echar el pedo en la cara. Olía tan feo que yo sentí que algo salió expulsado de ti”.

Las redes no tardaron en hacer lo suyo. Los memes, los comentarios y las comparaciones con otros momentos escatológicos del reality inundaron las plataformas. Algunos usuarios escribieron:



“Las que ponen ‘qué asco’ daban más asco lo que hacía Wendy jajaja, sacarse la popó y echarla al bote en vez de la taza para no taparlo”.

“Está bien locos, pero por eso los amamos”.

“Shiky es el alma del reality, sin él no hay diversión”.



El abelito contando como se cago encima el shiky JAJAJA#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/HL2QiDrPw0 — Julián 🐐 (@JuliGoonz) September 16, 2025

¿Por qué Shiky fue salvado por el público y cómo fue su regreso a La casa de los famosos México 2025?

El regreso de Shiky fue uno de los más emotivos de la temporada de La casa de los famosos México 2025. En la séptima gala de eliminación, el público decidió que Elaine Haro abandonara la competencia, permitiendo que Shiky regresara a la casa. La tensión fue máxima cuando él y Elaine quedaron como los últimos dos nominados en riesgo.

Al abrirse la puerta, Shiky salió con cara de incredulidad. Guana corrió a cargarlo, mientras Dalílah Polanco y Aarón Mercury celebraban su regreso.

Shiky, emocionado, agradeció al público y a México por haberlo salvado. “Abrahamcito, mi amor, que me quedo una semana más”, dijo ante las cámaras, dedicando el momento a su pareja.